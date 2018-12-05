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Следствие сняло с пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского обвинения в растрате и закрыло уголовное дело в отношении него, сообщили российские информагентства со ссылкой на его адвоката Сергея Седакова.

"Постановление о прекращении дела было вынесено на днях. Мы сумели доказать, что Ампелонский ни в чем не виновен", - сказал адвокат Интерфаксу.

Он добавил, что также прекращено уголовное преследования и в отношении некоторых других фигурантов дела, не уточнив, кого именно.

О том, что Ампелонский и еще два чиновника Роскомнадзора стали фигурантами уголовного дела стало известно в октябре прошлого года. Тогда суд отправил Ампелонского под домашний арест (следствие ходататйствовало о его заключении под стражу).

В конце сентября Следственный комитет отпустил Ампелонского из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, после чего тот вышел на работу.

Помимо него по делу проходят руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и глава аппарата ведомства Александр Весельчаков. Всего, как отмечает Интерфакс, фигурантами дела являются 15 человек.

Изначально их обвиняли в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), но позже обвинение было переквалифицировано на растрату (часть 4 статьи 160 УК) порядка 20 млн рублей. Ампелонскому, Едидину и Весельчакову, в частности, вменялась растарата около шести млн рублей.