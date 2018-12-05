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В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) целями ответных действий России станут страны, разместившие у себя такие американские ракеты, заявил начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Заявление начальника российского генштаба прозвучало на следующий день после того, как НАТО обвинила Москву в нарушении договора РСМД, а госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из договора, если Москва не вернется к его выполнению.

"Хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - заявил он в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств (цитата по РИА Новости).

Герасимов в очередной раз обвинил США в нарушении ДРСМД, а встречные обвинения Вашингтона назвал "попыткой закамуфлировать истинное положение дел". Помимо этого, глава российского генштаба утверждает, что США обходят некоторые положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

"К сожалению, наши американские партнеры для выхода на установленные договором количественные параметры на протяжении двух лет осуществляли переоборудование части своих стратегических наступательных средств (по четыре пусковые установки на каждой из 14 подводных лодок типа "Огайо" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н) и в одностороннем порядке исключили их из учета по договору. Это дает им возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал своих стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1200 единиц", - сказал он.

Президент России Владимир Путин, комментируя заявление Вашингтона, сказал, что американская сторона не предоставила никаких доказательств того, что Россия нарушила договор.

"Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", - приводит слова Путина Интерфакс.

Официальные обвинения НАТО

Накануне НАТО выпустила официальное заявление, в котором Россия обвиняется в нарушении договора об РСМД.

"Союзники пришли к заключению, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представляет существенный риск евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении альянса.

Ранее с подобными обвинениями в отношении России выступали США, но теперь Вашингтону удалось также убедить в обоснованности своих опасений союзников по НАТО.

"У США есть доказательства того, что Россия нарушает договор [РСНВ]. И мы предоставляли эти доказательства и России, и нашим партнерам. Я не могу обсуждать разведданые и детали той информации, которая могла быть предоставлена. Но все стороны ознакомлены со сведениями, которые им следует знать", - сказала Би-би-си пресдатвитель госдепаратамента США Ванесса Аскер.

В случае, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению ДРСМД, США выйдут из договора, заявили в Вашингтоне.

"НАТО дает России последний шанс по спасению договора РСМД. Или она должна готовиться к миру без ДРСМД", - заявил по итогам совещания в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Позиция России

В Кремле завяление НАТО назвали нагнетанием ситуации и манипулированием фактами.

"Ну, действительно, мы видели заявления разных сторон, мы видели заявление руководства НАТО, Североатлантического альянса. Безусловно, скажем так, речь идет о нагнетании ситуации, речь идет, во многом, о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели по выходу из РСМД Соединенных штатов Америки", - заявил пресс-секретарь президента России Дмирий Песков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия считает, что американская ракета AGM-158 такжже нарушает договор

Россия неоднократно отвергала обвинения американской стороны и выдвигала США встречные претензии в связи с размещением системы противоракетной обороны в Европе.

"Наши ракеты не нарушают, а вот они нарушают. МК41 - (пусковая установка) двойного назначения, AGM-158 - ракета, которая переведена на режим универсальной пусковой установки наземного использования, а также универсальный беспилотник, который с большим зарядом может долететь, обойдя все, - они уже поставили на военные базы в Европе все эти системы", - говорил Интерфаксу член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.