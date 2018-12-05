Image caption Ролик с участием Охлобыстина был опубликован на YouTube-канале Microsoft

Компания Microsoft решила удалить рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина, в котором он рекламирует программное обеспечение, объяснив это защитой своих принципов. Охлобыстин известен своими резкими выпадами в адрес ЛГБТ-сообщества и Константинопольского патриархата.

В ролике под названием "Пара советов от Ивана Охлобыстина" актер играет компьютерного "доктора". Возможно, компания использовала образ доктора, потому что Охлобыстин играл врача в популярном российском сериале "Интерны".

"Ну что, дорогие мои, лечиться будем?" - спрашивает он у владельцев поломанной техники, после чего предлагает им установить лицензионную Windows.

Ролик появился на официальном YouTube-канале Microsoft в России в конце ноября.

Пресс-служба Microsoft в среду утром сообщила Би-би-си, что ролик удален. "Microsoft поддерживает принципы многообразия и инклюзивности в каждом аспекте своей работы, и мы удалили видеоролик, который появился на нашей странице в YouTube, а также весь соответствующий контент с нашего сайта", - говорится в сообщении.

Изображение Охлобыстина в роли компьютерного "доктора" в среду утром исчезло в том числе с сайта российского представительства Microsoft (копия страницы сохранилась в кэше Google).

С самим Иваном Охлобыстиным Би-би-си связаться не удалось. Его помощник Максим Брусницын сказал Би-би-си, что при подготовке рекламного ролика актер напрямую с Microsoft не общался.

В компании KeyFrame Production, занимавшейся созданием ролика, на запрос Би-би-си не ответили. KeyFrame Production также удалила ролик с Охлобыстином со своей страницы в "Фейсбуке".

"Сжигать геев" и "душить предателей"

Охлобыстин широко известен не только своими многочисленными ролями в кино и на телевидении, но также эпатажными поступками и высказываниями.

Широкий резонанс вызвало высказывание актера про ЛГБТ-сообщество в ходе его выступления в Новосибирске в декабре 2013 года. На вопрос зрителей о его отношении к гомосексуалам он ответил, что он бы "их всех живьем в печку запихал". "Это Содом и Гоморра, я как верующий человек не могу к этому относиться равнодушно, это живая опасность моим детям!" - продолжил он.

Позднее актер написал открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть в уголовный кодекс статью "мужеложство".

Еще один скандал с участием Охлобыстина произошел после того, как РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. На следующий день актер написал резкий пост на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Зачем с ними договариваться? Они твари продажные. Какая вера? Какой томос?! Душить предателей", - написал он, при этом прямо не указав, кого имеет в виду. Позднее пост был удален со страницы актера.

Актер также известен своей поддержкой пророссийских формирований в Донбассе. В ноябре 2016 года он сообщил, что получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики и назвал ее "оплотом "Русского мира".

Накануне Охлобыстин сообщил журналистам, что его не пустили на показы Недели российского кино в Лондоне, где демонстрировали в том числе фильм с его участием.

Депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что именно ему удалось добиться этого запрета для актера, однако помощник Охлобыстина говорит, что запрет был инициирован ЛГБТ-сообществом и никак не связан с Украиной.