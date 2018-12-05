Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Тверской районный суд Москвы арестовал на 25 суток главу движения "За права человека" и члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарева за пост в "Фейсбуке" с призывом участвовать в несогласованной акции "За наших и ваших детей".

В движении "За права человека" назвали арест Пономарева незаконным и заявили, что намерены его обжаловать вплоть до ЕСПЧ. "Акция проходила в формате народного схода, без плакатов и лозунгов, что не требует согласования с органами власти", - сказали Интерфаксу в пресс-службе движения.

Организаторами митингов стали родители молодых людей, обвиняемых по "экстремистским" статьям в рамках дел "Нового величия" и "Сети". Власти отказались согласовать акцию, но она все равно прошла в нескольких городах России 28 октября.

Участники митингов выступали в защиту обвиняемых и называли возбужденные в отношении них дела полицейским произволом. В Москве задержали 18 участников акции, в Петербурге - 40.

Как сообщается в "Твиттере" Объединенной группы общественного наблюдения за соблюдением конституционных свобод (ОГОН), защитники Пономарева пытались доказать, что он не является автором публикации и что ничего противозаконного в тексте нет.

Сам правозащитник утверждал, что он пытался взаимодействовать с властью и решать проблемы граждан.

"В частности, он пытался защитить граждан, попавших под репрессии. В том числе по делам "Сети" и "Нового величия", - передает слова Пономарева ОГОН.

2 декабря на 77-летнего Пономарева был составлен протокол о повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Ранее Пономарева оштрафовали на 10 тыс. рублей за одиночный пикет 23 июля в поддержку двух фигуранток дела "Нового величия".

Громкие дела

По делу "Нового величия" проходит 10 человек. Четверо арестованы, шестеро под домашним арестом. Они не признают своей вины.

Следствие утверждает, что участники "Нового величия" хотели насильственно сменить существующий политический строй в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в телеграм-чатах и проводя тренировки в Подмосковье.

Там они якобы учились обращаться с оружием и делать коктейли Молотова.

Защита утверждает, что обвинение против участников строится на показаниях информаторов.

По делу "Сети" проходят 11 человек, это антифашисты, в основном из Пензы и Санкт-Петербурга. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе. Фигуранты дела жаловались на пытки.

Протестные мероприятия 28 октября организовали родители обвиняемых по двум делам. Они требовали прекратить уголовные дела и расследовать жалобы обвиняемых на пытки.