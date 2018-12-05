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Угадайте, что это - белое, прозрачное и 23 метра в длину? Это свадебная фата индийской актрисы Приянки Чопры.

В минувшее воскресенье 36-летняя звезда Болливуда вышла замуж за 25-летнего американского певца Ника Джонаса. А в среду опубликовала в "Инстаграме" фотографии своего свадебного наряда.

Свадебное платье от Ральфа Лорена было украшено двумя миллионами вшитых в него перламутровых блесток, но все эти блестки затмила фата невероятных размеров.

Приянка и Ник объявили о своей помолвке, ставшей результатом бурного романа, летом .

Фата гигантского размера вызвала оживленные обсуждения в интернете. Еще бы! Она оказалась так велика, что ее несли несколько взрослых мужчин.

"Фата Приянки Чопры больше и ярче, чем мое будущее", - написал в "Твиттере" пользователь под ником b.

В "Твиттере" не преминули заметить, что фата Меган Маркл, вышедшей в этом году замуж за принца Гарри, по сравнению с фатой Чопры, была просто миниатюрной - всего каких-то пять метров в длину.

Пользователь "Твиттера" Emily Lee воспроизводит воображаемый диалог:

Меган Маркл: Моя фата будет 16 футов длиной.

Приянка Чопра: Подержи мои серьги.

В этом платье ручной работы звезда Болливуда появилась в субботу на свадебной церемонии в индийском городе Джодхпур.

Церемонию вел отец жениха пастор Пол Кевин Джонас.

Трехдневное свадебное торжество также включало в себя традиционную индуистскую церемонию.

В интервью журналу People Чопра сказала, что ее свадьба представляла собой смесь разных религий, добавив, что для свадьбы она и жених "использовали красивые традиции, с которыми они выросли, и приспособили их для себя, наполнив личным смыслом".

Ранее Чопра и Ник рассказали о начале своего романа, о том, что они начали обмениваться сообщениями в сентябре 2016 года. Вместе они появились на публике в мае 2017 года, новости об их романе целый год не сходили со страниц светской хроники.

Чопра - одна из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда. В 2000 году она выиграла конкурс "Мисс мира" и затем снялась более чем в 50 индийских фильмах.

В 2015-2018 годах Приянка Чопра сыграла главную роль в американском телесериале "База Куантико".