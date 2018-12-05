Женщина родила здорового ребенка после пересадки матки от мертвого донора

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ребенок родился на свет в результате кесарева сечения 15 декабря 2017 года

Бразильские врачи сообщили о прорыве в репродуктивной медицине: женщина выносила и родила ребенка после того, как ей была пересажена матка от умершего донора. В результате родилась здоровая девочка.

10-часовая операция по трансплантации органа и последующая репродуктивная терапия проходила в бразильском Сан-Паулу в 2016 году, но известно о ней стало только сейчас после публикации в медицинском журнале Lancet.

В истории медицины были 39 случаев успешной пересадки матки от живых доноров, в том числе от матерей, согласившихся отдать матку своим дочерям. В результате этих операций родились 11 детей.

32-летняя реципиентка родилась с пороком развития матки. Донором матки стала мать троих детей, женщина старше 40, умершая от кровоизлияния в мозг. До этого она завещала свое тело науке.

У пациентки, которой пересадили матку - синдром Майер-Рокитанского-Кюстер-Хаузера (МРКХ) - болезнь, встречающаяся у одной женщины из 4500 и заключающаяся в недоразвитии матки, яичников и наружных половых органов.

Однако яичники пациентки оказались нормально развиты, и врачи сумели извлечь яйцеклетки, оплодотворить их и заморозить.

Женщина получала специальные препараты для ослабления иммунитета, призванные предотвратить отторжение пересаженного органа.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Операция по пересадке матки прошла в Сан-Паулу в 2016 году

Спустя примерно шесть недель после операции у женщины восстановился менструальный цикл. Через семь месяцев ей была проведена процедура ЭКО.

В результате нормальной здоровой беременности 15 декабря 2017 года посредством кесарева сечения родилась здоровая девочка весом 2,5 кг.

"Первые операции по пересадке матки от живых доноров были прорывом в медицине, они открыли возможность деторождения для многих бесплодных женщин", - сказал доктор Дани Айзенберг из госпиталя Сан-Паулу.

"Однако потребность в живом доноре была своего рода ограничением, такие доноры редки, чаще всего это близкие родственники или преданные друзья".

По словам доктора Срджагна Сасо из Имперского колледжа Лондона, достигнутые результаты впечатляют. "Они позволяют расширить возможности донорства, снизить цены и избежать хирургических рисков для доноров".