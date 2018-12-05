В Австралии на волю выпустили сумчатых барсуков. Впервые за 100 лет

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Билби питаются корнями растений, муравьями, жуками и пауками

Австралийские зоологи выпустили в дикую природу группу диких сумчатых барсуков (билби), которые последние 100 лет были под угрозой исчезновения.

В последний раз крошечных млекопитающих с длинными заячьими ушками видели в Новом Южном Уэльсе в 1912 году, с тех пор в дикой природе они не встречались.

На днях сразу 30 содержавшихся в питомнике животных были выпущены на большой огороженный участок дикой природы недалеко от города Наррабри к северо-западу от Сиднея.

Это ознаменовало важный этап кампании по борьбе за спасение билби от вымирания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Джордж и его родители, герцог и герцогиня Кембриджские познакомились с билби во время посещения зоопарка Сиднея в 2014 году

Однако без ограждения, протянувшегося на 32 километра, билби вряд ли смогут выжить. Их численность резко сократилась перед началом Первой мировой войны, когда в Австралии выросло поголовье лис и кошек.

Билби доброжелательны к человеку. Живут в норах, охотятся ночью и спят в странной позе: присев на задние лапки и засунув морду между передними.

Аборигены Австралии всегда ценили мех билби, возможно, активная охота на животных ради меха также стала одной из причин резкого сокращения их популяции.