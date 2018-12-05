"Яндекс" показал свой первый смартфон. Что о нем известно

Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" представила свой первый смартфон, о существовании которого стало известно еще в июле этого года. Устройство получило название Яндекс.Телефон.

Диагональ смартфона - 5,65 дюйма (для сравнения, у iPhone 6 Plus диагональ 5,5 дюйма). Телефон работает на операционной системе Android.

В смартфон встроен голосовой помощник "Алиса". Заряда батареи при активном пользовании хватает на полтора дня, заявил во время презентации Федор Ежов, вице-президент "Яндекса" по экосистемным продуктам.

Корпус телефона сделан из алюминия. В смартфоне предусмотрено место для двух сим-карт. Встроенная память - 64 гигабайта. В дополнение к этому вместо второй сим-карты можно вставить карту памяти.

По умолчанию в смартфоне стоят восемь приложений, наиболее популярных у пользователей. Все предустановленные приложения можно отключить в настройках.

"Мы сделали железку, это база. Дальше с помощью наших разработчиков мы будем добавлять новый функционал", - сказал Федор Ежов.

Image caption Федор Ежов, вице-президент по экосистемным продуктам Яндекса, представляет новый смартфон

Компания отмечает, что Яндекс.Телефон умеет определять, кто вам звонит. Таким образом можно защититься от спама.

Из презентации на сайте компании следует, что приложение для звонков подключено к базе Яндекс.Справочника. "Когда вам поступает звонок с номера, которого нет в личной книжке, приложение ищет его в базе и сообщает, кому он принадлежит", - говорится на сайте компании.

Номер, с которого поступил вызов, может отсутствовать в справочнике. Тогда Яндекс.Телефон пытается распознать цель звонка. "Алгоритм на основе машинного обучения изучает данные о номере - как часто с него звонят на разные телефоны, сколько длятся разговоры и так далее, а затем определяет, может ли звонок быть спамом. Если да, телефон показывает предупреждение", - говорится на сайте "Яндекса".

По умолчанию на телефоне действует платежная система "Яндекс.Деньги", но можно выбрать и платежную систему Google Pay. В качестве магазина приложений на смартфоне установлен сервис Google Play. Стоить телефон будет 17 990 рублей.

О планах продаж, которые стартуют 6 декабря, компания не сообщает. Федор Ежов сообщил, что "Яндекс" привез "достаточное количество" смартфонов для удовлетворения первоначального спроса.

О существовании Яндекс.Телефона стало известно в июле из реестра криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза.

В августе газета "Ведомости" написала, что "Яндекс" ведет переговоры о продажах телефона с крупными розничными сетями. Но договориться на тот момент не получалось, так как "Яндекс" настаивал на слишком низкой наценке, рассказывали знакомые участников переговоров.