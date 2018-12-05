"Яндекс" показал свой первый смартфон. Что о нем известно
Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" представила свой первый смартфон, о существовании которого стало известно еще в июле этого года. Устройство получило название Яндекс.Телефон.
Диагональ смартфона - 5,65 дюйма (для сравнения, у iPhone 6 Plus диагональ 5,5 дюйма). Телефон работает на операционной системе Android.
В смартфон встроен голосовой помощник "Алиса". Заряда батареи при активном пользовании хватает на полтора дня, заявил во время презентации Федор Ежов, вице-президент "Яндекса" по экосистемным продуктам.
Корпус телефона сделан из алюминия. В смартфоне предусмотрено место для двух сим-карт. Встроенная память - 64 гигабайта. В дополнение к этому вместо второй сим-карты можно вставить карту памяти.
По умолчанию в смартфоне стоят восемь приложений, наиболее популярных у пользователей. Все предустановленные приложения можно отключить в настройках.
"Мы сделали железку, это база. Дальше с помощью наших разработчиков мы будем добавлять новый функционал", - сказал Федор Ежов.
Компания отмечает, что Яндекс.Телефон умеет определять, кто вам звонит. Таким образом можно защититься от спама.
Из презентации на сайте компании следует, что приложение для звонков подключено к базе Яндекс.Справочника. "Когда вам поступает звонок с номера, которого нет в личной книжке, приложение ищет его в базе и сообщает, кому он принадлежит", - говорится на сайте компании.
Номер, с которого поступил вызов, может отсутствовать в справочнике. Тогда Яндекс.Телефон пытается распознать цель звонка. "Алгоритм на основе машинного обучения изучает данные о номере - как часто с него звонят на разные телефоны, сколько длятся разговоры и так далее, а затем определяет, может ли звонок быть спамом. Если да, телефон показывает предупреждение", - говорится на сайте "Яндекса".
По умолчанию на телефоне действует платежная система "Яндекс.Деньги", но можно выбрать и платежную систему Google Pay. В качестве магазина приложений на смартфоне установлен сервис Google Play. Стоить телефон будет 17 990 рублей.
О планах продаж, которые стартуют 6 декабря, компания не сообщает. Федор Ежов сообщил, что "Яндекс" привез "достаточное количество" смартфонов для удовлетворения первоначального спроса.
О существовании Яндекс.Телефона стало известно в июле из реестра криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза.
В августе газета "Ведомости" написала, что "Яндекс" ведет переговоры о продажах телефона с крупными розничными сетями. Но договориться на тот момент не получалось, так как "Яндекс" настаивал на слишком низкой наценке, рассказывали знакомые участников переговоров.