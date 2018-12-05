Словакия выслала российского дипломата. Его заподозрили в шпионаже

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Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже. Российские власти отказываются от комментариев.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра Словакии Петер Пеллегрини, 22 ноября российскому дипломату объявили, что он должен покинуть страну. Россиянин уехал в течение 48 часов, пишет братиславская газета Pravda.

По словам Пеллегрини, работник отделения военного атташата посольства России был объявлен персоной нон грата, поскольку он "проявлял разведактивность по отношению к интересам Словацкой Республики и НАТО".

Посольство России в Словакии отказалось предоставить комментарий, сообщает Интерфакс. Российская служба внешней разведки также комментировать случившееся не стало.

В Госдуме и Совете Федерации обещают ответить Словакии зеркально. "Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать", - сказал РИА Новости член думского комитета по международным делам Антон Морозов.

"Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия", - добавил первый замглавы международного комитета совфеда Владимир Джабаров.

Откуда высылали российских дипломатов в 2018 году

В марте после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери из российских дипмиссий по всему миру были высланы более 140 сотрудников.

Британия считает, что отравление Скрипалей было организовано российскими спецслужбами, Москва отрицает свою причастность.

В июле выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум гражданам РФ решили власти Греции. По данным СМИ, россиян обвиняли в попытках незаконного сбора и распространения информации, а также в подкупе греческих чиновников. В частности, россиян подозревали в попытке сорвать договор между Грецией и Македонией.

В октябре стало известно, что в апреле власти Нидерландов выслали из страны четверых россиян по подозрению в организации хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия. У подозреваемых были дипломатические паспорта.

Во всех этих случаях Россия утверждала, что обвинения в адрес ее граждан беспочвенны и бездоказательны.