Договор о границе Ингушетии и Чечни признан законным

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Конституционный суд России признал законным соглашение между Ингушетией и Чечней об административной границе между регионами. Проверить законность соглашения просил глава Ингушетии. В республике после подписания договора проходили массовые протесты.

Как КС рассматривал спор

Рассмотрение спора в конституционном суде состоялось на прошлой неделе. Тогда на заседание КС приглашали и главу Ингушетии Юнус-бека Евкурова, и главу Чечни Рамзана Кадырова, а также депутатов народного собрания Ингушетии. Евкуров и Кадыров на заседание не приехали - их представляли адвокаты. Представители обоих глав республик говорили, что считают соглашение о границе законным.

Представитель группы депутатов народного собрания Ингушетии, голосовавших против принятия закона о границе, Андрей Сабинин заявлял, что закон был принят с нарушением процедуры, а сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмет Погоров называл соглашение антиконституционным и нарушающим территориальную целостность Ингушетии.

Участвовавший в заседании КС представитель президента России Михаил Кротов говорил, что соглашение между Ингушетией и Чечней не содержит положений, которые могли бы рассматриваться как противоречащие конституции.

Договор о границе

После распада Чечено-Ингушской АССР в двух новых республиках остались спорные территории, в частности - в Сунженском и Малгобекском районах Ингушетии

Конфликты вызывала принадлежность села Аршты. В 2013 году Грозный заявил, что приграничное село Аршты в Сунженском районе (входящем в состав Ингушетии) по праву принадлежит Чечне. Тогда же в село вошли сотрудники правоохранительных органов Чечни. А летом 2018 года ингушские общественники сообщили, что в Аршты ведутся строительные работы чеченскими дорожными рабочими.

26 сентября Евкуров и Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Ингушетия отдала Чечне участок Сунженского района, что вызвало массовое недовольство жителей Ингушетии, которые традиционно считали этот район своим.