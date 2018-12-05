Сбежавшего с автоматом охранника нашли в Подмосковье. Он умер от ран

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61-летний сотрудник военизированной охраны (ВОХР) Юрий Петров ушел со своего поста в Муроме с автоматом. Следственный комитет заявил, что мужчина был госпитализирован с ранениями и скончался. СМИ сообщали, что он покончил с собой при задержании в Подмосковье.

Мужчина, охранявший мост в Муроме во Владимирской области, покинул пост вечером во вторник. Вечером в среду он был найден с ранениями в окрестностях подмосковного города Гжель.

"Начата доследственная проверка по факту госпитализации 61-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в грудь", - сообщила Интерфаксу представитель областного управления СКР Евгения Кирюшина.

Позже в СКР сообщили, что доставленный в больницу мужчина скончался. У него было два огнестрельных ранения грудной клетки. Каким образом он получил эти ранения, в следственном ведомстве не уточнили.

Ранее агентства Интерфакс, ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои анонимные источники сообщили, что Петров покончил с собой при задержании. Собеседник ТАСС уточнял, что задержании сотрудник ВОХР дважды выстрелил в себя из автомата.

"Сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на задержание, было обнаружено тело охранника в собственном автомобиле в лесу в окрестностях Гжели (Московская область). Табельное оружие находилось при нем", - говорил собеседник Интерфакса.

Мужчина прятался в лесном массиве под Гжелью, подтвердили в СКР.

Источник агентства ТАСС, в свою очередь, рассказал, что в задержании участвовали бойцы спецназа. "При попытке задержания мужчина покончил жизнь самоубийством, хотя до этого он готов был сдаться", - говорил источник агентства.

Сотрудник ведомственной охраны, вооруженный автоматом АКМ, во вторник покинул пост на железнодорожном объекте в Муроме. РИА Новости называло его сотрудником ведомственной охраны РЖД.

Правоохранительные органы проверяли информацию о том, что Петров после того, как покинул пост с оружием, мог направиться в Московскую область. Петров с автоматом Калашникова и двумя магазинами к нему выехал в сторону Москвы на своей машине ВАЗ-2109, писал ТАСС.

По данным РИА Новости, в Москве и Подмосковье для задержания вооруженного автоматом человека был объявлен план "Перехват".

СМИ выдвигали разные версии произошедшего.

Интерфакс со ссылкой на источник уточнял, что охранник мог пойти на такой шаг из-за семейных неурядиц. "На такой поступок его толкнули семейные проблемы, возникшие из-за больших долгов", - рассказывал источник ТАСС.

Днем в среду журналисты "Московского комсомольца" позвонили по телефонам, указанным в распространенной полицией ориентировке. Человек, ответивший им, сказал, что с семьей у него все в порядке. На вопрос о причине, по которой он ушел с поста, собеседник издания ответил: "Выпил, начудил. Сам должен решить, как выйти из этой истории".

"Комсомольская правда", в свою очередь, писала, что Петров якобы признал проблемы с долгами. "Я работаю на двух зарплатах - и пенсия 12 тысяч. Вот пока мог - платил кредиты, сейчас уже нет возможности", - цитировало издание своего собеседника.