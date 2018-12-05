"У нас даже мата нет". Как в Ярославле сорвали концерт "Френдзоны"

Image caption Участники "Френдзоны" подписывают плакаты для поклоников

В Ярославле за два часа до концерта отменили выступление подростковой группы "Френдзона". Клуб грозили прийти проверять сразу 10 инстанций, и концерт был сорван, хотя "Френдзона" пошла на уступки. Би-би-си поехала в Ярославль и выяснила, как музыканты и поклонники отреагировали на это.

Сообщения об отмене концерта уже во всех соцсетях. В кафе над клубом мрачно пьют кофе организаторы и с убитыми лицами сидят участники группы - в обычной одежде, вне сценических образов. В таком виде они не разрешают себя снимать и отказываются называть настоящие имена.

Например, Диджей Валера не появляется на публике без темных очков, а вокалистка Мэйби Бэйби - без синего парика и короткой юбочки.

Кроки - персонаж группы, появляющийся в клипах и на обложках синглов в костюме крокодила - облокачивается на стол и стонет: "Мы же самая безобидная группа, у нас даже мата нет, только "сука".

Проблемы "Френдзоны" с концертом в Ярославле начались в понедельник вечером - в прокуратуру вызывали владелицу клуба. На следующий день утром туда приехал организатор концерта и получил предупреждение: прокуратура нашла то, что нельзя слушать детям, в шести песнях.

"Никакой экспертизы не было. Мне никто не запретил проводить концерт, но предупредили о возможных санкциях, - рассказал организатор (он попросил не называть его имени). - Я сказал, что возрастной ценз уже подняли, а песен этих не будет. Еще вчера думали, что все состоится".

Но следующим утром - уже в день концерта - ситуация поменялась. Концерт, как утверждают организаторы выступления, потребовали отменить вовсе: угрожали, что в клубе иначе найдут какие-нибудь нарушения и закроют до их устранения - и это перед Новым годом.

"Если бы мы не отменили концерт, сюда бы пришли 10 служб, включая надзор общественного питания", - говорит Нана, тур-менеджер "Френдзоны". Иполушутя добавляет: "Тараканов бы нам подкинули" (на самом деле она опасается, как бы музыкантам не подкинули наркотики, если они будут сильно упираться).

Кроки - идеолог группы. Он цитирует слова Оксимирона на концерте в поддержку рэпера Хаски: "Как Мирон сказал, песни - это же отражение реальности. Мы про это пишем, потому что это есть в мире". Поэтому, говорит он, в песне "Бутылочка" девушка влюбляется в девушку, а в клипе показан их поцелуй.

Кроки знал о запрете пропаганды однополых отношений для несовершеннолетних, но не принимал его во внимание: "Я не задумывался об этом, это творческий вымысел. Главный смысл был - рассказать людям, что это нормально, а не то, что давайте все станем лесбиянками и геями".

"Френдзона" - это ориентированный на подростков хип-хоп проект, песни которого посвящены школьной любви, первому сексу, отношениям, дружбе. Группа громко о себе заявила летом 2018 года, когда выпустила клип на песню "Бойчик" с припевом "Бойчик, ты чего такой скромный / Бойчик, поцелуй меня в щеку".

Видео набрало более 8 млн просмотров, в паблике группы во "ВКонтакте" - 327 тысяч подписчиков. В середине ноября "Френдзона", как и многие другие российские молодежные исполнители, столкнулась с отменой концертов -в общей сложности по различным причинам были сорваны четыре выступления.

"Многие музыканты - рэперы, например - читают о том, чего у них нет: деньги, машины. Я читаю о том, что у меня было, через что прошел. Это все искренне, я не вижу в этом ни капли игры на чувствах детей, - объясняет Кроки, цепляясь руками за волосы. - Мне хотелось придумать свою вселенную, чтобы это все воспринималось как мультфильм. Пофигу ведь, кто озвучивает мультфильм".

Участники группы не верили, что на концерт кто-то придет после сообщений об отмене выступления. Но к клубу начинают приходить фанаты, почти всем нет и 18. Многие приехали из соседних городов. Некоторые узнают, что концерт отменили, прямо на пороге клуба.

Ради поклонников "Френдзона" переодевается в концертные костюмы, а фанатов пускают в полутемный и пустой зал, где должен был пройти концерт. Подростки в зимних куртках жмутся у входа. На краю сцены, свесив ноги, сидят Мэйби, Мейклав (еще один вокалист группы) и Диджей Валера, они раскрывают объятия.

Синеволосая Ксюша из Ярославля покрасилась специально к концерту - а до этого волосы у нее были розовыми. Она радостно делает селфи с такой же синеволосой Мэйби, и когда они стоят вместе, сразу видно, чьи волосы - настоящие, а у кого парик.

Image caption Ксюша и Мэйби Бейби

"Из школы чуть не выгнали, но это не важно", - говорит 16-летняя Ксюша.

Для Ксюши цветные волосы - это принципиальная позиция: "Я крашусь, потому что хочу, чтобы мир привык к этому и синие волосы стали такими же обычными, как и блондинистые". У нее и по теме ЛГБТ такая же позиция: "Для меня песня "Бутылочка" - это в поддержку ЛГБТ. Я не считаю, что любить человека одного с ними пола плохо, это нормально".

"Знаете, сколько у нас суицидов подростов из за ЛГБТ-темы? - неожиданно серьезно вступает в разговор сидящая рядом Мэйби Бэйби. - А нисколько, нет такой статистики в России! Во всех странах есть, а у нас нет".

Артисты подписывают фанатам плакаты, позволяют ребятам от души нафотографироваться с собой. Диджей Валера взбегает на сцену и кричит:

- Ребята, кто-то начал делать что-то плохое после того, как послушал "Френдзону"? Может, мы как-то плохо на вас повлияли, и вы теперь в депрессии?

- Мы живем в России, мы всегда в депрессии! - отчаянно кричит в ответ 13-летняя девушка. Она добиралась в Ярославль одна, из Рыбинска.

Девушка жалуется, что у всех групп, которые она любит, возрастной ценз либо 16+, либо 18+. Только на "Френдзону" она пока и может пойти - но первый концерт в жизни не состоялся.

"Я все песни зря учила", - тихонько говорит она подружке.

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Пришедших попозже поклонников уже не пускают в заведение. "Последним детям подпишите плакаты - их клуб не пускает, а они месяц ждали", - суетится менеджер Нана.

"Френдзона" держится в стороне от политики и не хочет противостоять претензиям прокуратуры с помощью, например, секретных концертов. Так делает группа IC3PEAK, концерты которой тоже неоднократно срывались в последнее время.

"Мы пытаемся остаться на светлой стороне, пока к нам не прицепиться в рамках закона. А если мы проведем тайный концерт и нас поймают, это все. Как мы будем защищаться?" - объясняет Кроки.

Юные слушатели без страха ругают правительство.

"В итоге политикам просто плевать на подростков. В России ни в какой области ничего не развивается. Их законы не делают ничего хорошего для страны. Только забирают у людей любое удовольствие, - возмущается 16-летний Кирилл. - У меня сегодня был ужасный день, и я надеялся, что хоть это будет вознаграждением. А день кончился вот так".

На вопрос, что бы она пожелала людям от власти, запрещающим концерты, Мэйби Бэйби отвечает, хмыкнув: "Чтобы их дети стали рок-звездами".