Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мэн Ваньчжоу задержали в аэропорту Ванкувера

Дочь основателя китайского телекоммуникационного гиганта Huawei арестована в Канаде, ей грозит экстрадиция в Соединенные Штаты.

Мэн Ваньчжоу, которая является заместителем генерального директора и одновременно финансовым директором корпорации, арестовали в Ванкувере 1 декабря.

Подробности ареста неизвестны, но в США расследуют дело о возможных нарушениях корпорацией санкций в отношении Ирана.

Китайское посольство в Канаде выразило протест в связи с арестом и потребовало отпустить Мэн Ваньчжоу из-под стражи.

С таким же заявлением выступил МИД Китая.

В корпорации Huawei заявили, что не владеют подробной информацией по поводу обвинений и не в курсе противозаконных действий своего финдиректора.

Арест произошел на фоне обострения отношения США и Китая, по сути втянутых в торговую войну. Арест не укрепит 90-дневное тарифное перемирие, согласованное в ходе переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина на встрече "Большой восьмерки".

Арест также совпал с предпринимаемыми попытками ограничить использование техники Huawei в западных странах. США, Австралия и Новая Зеландия договорились не использовать технику под этой маркой в инфраструктуре, необходимой для перехода на более быстрые мобильные сети формата 5G.

Что говорят об аресте в Канаде?

По словам сотрудников канадского министерства юстиции, США добиваются экстрадиции Мэн Ваньчжоу, слушания назначены на пятницу.

Больше никакие подробности неизвестны.

Представитель департамента юстиции США от комментариев отказался.

Что может стоять за этим арестом?

По информации американских СМИ, в отношении корпорации Huawei ведется расследование дела о возможном нарушении санкций США в отношении Ирана.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Huawei - одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний

Об этом написали, в частности, журналисты New York Times, упомянув, что нарушались также санкции в отношении Северной Кореи.

После этого американские законотворцы заявили, что компания представляет собой угрозу национальной безопасности США, уточнив, что технологии компании могут использоваться китайскими властями для шпионажа в США.

Как отреагировал Китай?

В заявлении компании Huawei говорится, что компания работает в соответствии с законами и правилами, включая контроль экспорта и законы о санкциях, действующие в странах-членах ООН, Евросоюза и США.

"В компании верят, что правоохранительные органы США и Канады придут к справедливому соглашению", - также говорится в заявлении.

Заявление посольства Китая в Канаде оказалось более резким. В нем говорится, что в Канаде арестовали гражданку Китая, не нарушавшую американские или канадские законы.

МИД Китая требует немедленного освобождения Мэн Ваньчжоу, заявляя о нарушении прав человека.

Почему на Западе сомневаются в Huawei?

Компания является одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и техники, лишь недавно обойдя Apple и заняв место второго по величине изготовителя смартфонов после Samsung.

В некоторых западных странах опасаются, что Китай получит доступ к мобильным сетям пятого поколения 5G и другим сетям посредством технологий Huawei и тем самым расширит свои возможности шпионажа.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Офис Huawei в Новой Зеландии

Крупнейшая британская компания British Telecom изъяла технику Huawei, которая использовалась в работах по развертыванию в стране сети 5G.

Похожие ограничения были введены в Новой Зеландии, Австралии, США.

Как отреагировали рынки?

Торги на биржах Китая открылись падением основных индексов вслед за сообщениями о задержании Мэн Ваньчжоу.

Биржевые сводки демонстрируют общее снижение показателей, особенно в секторе высокотехнологичных компаний.

Индекс Shanghai Composite упал на 1,28%, индекс Hong Kong's Hang Seng - на 2,5%, Nikkei 225 почти на 2%.