"Русский дом" в Давосе закроется из-за ограничений для российских бизнесменов

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Фонд Росконгресс заявил об отмене "Русского дома" в Давосе во время январской сессии Всемироного экономического форума из-за ограничений для российских предпринимателей на участие в нем.

В начале ноября американское издание Financial Times сообщило, что трое российских бизнесменов - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин - были проинформированы о том, что их участие в Давосском форуме "не приветствуется".

Вскоре после этого премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова отказаться от участия в форуме, если условия для российских представителей бизнеса не изменятся.

В свою очередь пресс-служба Росконгресса заявляет, что "своим решением организаторы ВЭФ подрывают десятилетиями выстраиваемые ими же самими основы международного бизнес-сотрудничества под надуманными и деструктивными предлогами".

Информация о проекте была удалена с официального сайта "Русского дома" всего через несколько минут после объявления об отмене площадки.

Ранее на сайте сообщалось, что "Русский дом" в 2018 году получил статус официальной российской резиденции. Также отмечалось, что в текущем году "Русский дом" принял более тысячи гостей из 60 зарубежных стран.

Давление США

Как сообщали источники Financial Times, на организаторов экономического форума оказывалось сильное давление со стороны США, которые просили не приглашать в Давос ведущих российских предпринимателей, подпавших под американские санкции.

В итоге предпринимателей фактически отстранили от участия в форуме, хотя формально им это не запрещено, отмечает газета.

Как пояснял источник Интерфакса, для бизнесменов участие в форуме платное, а принимать платежи от фигурантов санкционного списка минфина США или связанных с ними структур чревато рисками вторичных санкций.

Комментируя эту ситуацию, президент Владимир Путин заявил, что отсутствие России на Всемирном экономическом форуме на авторитете страны в мировой экономике "точно не скажется".

Премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг отметил, что организаторы форума уже начали корректировать свою позицию по поводу участив России в ВЭФ.

"Я думаю, что они (организаторы форума) люди прагматичные, так что поживем - увидим", - сказал Медведев в интервью федеральным телеканалам.

Между тем, как отмечало издание The Bell, бойкот Давосского форума может больно ударить по российскому бизнесу - но в то же время форум может лишиться спонсорских денег крупнейших российских компаний.

Очередной Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января 2019 года. На высшем уровне Россия не была представлена там уже давно: Медведев в последний раз приезжал на форум в 2013 году, а Путин - в 2009 году.