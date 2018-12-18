Губернатора Приморья избрали с третьей попытки. Но к выборам опять есть вопросы

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Победитель Олег Кожемяко с супругой

Третья попытка выбрать губернатора Приморье закончилась победой Олега Кожемяко - ставленника президента России Путина. Однако эксперты обратили внимание на аномалии в голосовании, которые, по их мнению, сыграли в пользу этого кандидата.

Кожемяко - бывший губернатор Сахалина. На выборах его не только поддержали на словах, но и помогли федеральным финансированием. В Приморье высадился целый пул технологов из Москвы, а местные СМИ не прекращая говорили только о нем.

В итоге Кожемяко одержал победу с убедительным результатом в 61,88%. Это позволило ему избежать второго тура, который стал роковым для его предшественника, единоросса Андрея Тарасенко.

Значительно выше оказалась и явка - в повторных выборах участвовали 46,35% избирателей против чуть более 30% на голосовании в сентябре.

Серьезных нарушений, по мнению избиркома, на выборах не было. Их результаты признали соперники Кожемяко - кандидат от Партии роста посчитал результаты голосования честными. Занявший второе место Андрей Андрейченко от ЛДПР подал в ЦИК жалобу, но ее отклонили.

Жалоб на ход голосования 16 декабря действительно поступало в разы меньше, чем три месяца назад, когда между собой соперничали Тарасенко и кандидат коммунистов Андрей Ищенко. Ищенко тогда лидировал в течение всего подсчета, однако после обработки более 98% голосов потерял первое место и в итоге проиграл.

Результаты выборов были отменены, ЦИК возложил ответственность за нарушения на обоих кандидатов. Глава центризбиркома Памфилова, комментируя те выборы, расплакалась и заявила об "ударе под дых". К повторным выборам Ищенко уже не допустили.

Повторное голосование прошло спокойно, однако и в этот раз наблюдатели заметили странные результаты, которые, по их мнению, помогли Кожемяко избежать второго тура.

От 70% и выше

Во Владивостоке, который традиционно чуть хуже голосует за кандидатов от власти, средний результат Кожемяко в основном колеблется в диапазоне от 35 до 50%. Однако на отдельных участках его результаты оказались значительно выше и превысили 70%.

Как пишет Vl.Ru, протоколы с "аномальных участков" появились в системе "Выборы" уже поздно ночью. И если после обработки 97,39% голосов Кожемяко набрал во Владивостоке 47,42% (такой результат соответствует второму туру), то после трех утра и внесения последних результатов он вырос до 51,35%.

Самыми интересными оказались данные с участков, которые относятся к Ленинской территориальной комиссии (ТИК) Владивостока. Кожемяко показал лучшие результаты на 13 участках из 56 - и на всех количество голосов за него в процентах оказалось практически одинаковым: 70%-71%.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Кожемяко получил почти идентичные результаты на тех участках Ленинского ТИК, где он победил с количеством голосов значительно выше среднего

У соперников на этих участках также почти равные цифры: Андрейченко - 24-25%, Тимченко - 1,8-1,95%, а Чемерис - 0,88-0,97%. При этом участков, на которых за Кожемяко голосовали бы в диапазоне от 50 до 70% избирателей, практически нет.

Александр Самсонов, член приморского избиркома от КПРФ, в своем "Фейсбуке" заявил о том, что обнаружил признаки фальсификации протоколов, выданных "электронными урнами" (КОИБ), в том числе на участках Ленинской ТИК. По его словам, некоторые протоколы выглядят подделанными из-за "поехавших" шрифтов и ошибок в оформлении. Самсонов написал в ЦИК жалобу, которую краевой избирком пообещал рассмотреть 18 декабря.

По словам математика, эксперта по статистике Сергея Шпилькина, результаты на участках, где Кожемяко набрал по 70%, а его соперники получили идентичные цифры, выглядят странно. "Вероятность такого совпадения ненулевая, но исчезающе малая. А учитывая всплывшие поддельные по видимости протоколы - конечно, это фальсификация. Там ведь совпадают результаты не только Кожемяко, но и трех других кандидатов", - объясняет он Би-би-си.

"Все ведущие специалисты по электронной статистике камня на камня не оставили от результатов , - рассуждает политолог Александр Кынев. - Фальсификации очевидны, результат накручен. По-честному Кожемяко проиграл. То, что мы наблюдаем, это операция по объявлению Кожемяко губернатором. Никакой реальной поддержки у него нет".

Номер участка значения не имел

Число избирателей, которые приходили на вызвавшие вопросы участки, при этом отличалось. Например, на УИК номер 552 их было около тысячи, а на УИК номер 546 - меньше 320. Но результаты всех четырех кандидатов на этих участках фактически совпали.

Некоторые "аномальные" участки расположены в одном здании, но есть и обратные примеры. Например, участки номер 528 и номер 529 находятся в одной и той же школе 57. Но если на первом участке Кожемяко набрал 70,44% голосов, то на втором - 41,77%.

Большое количество участков с неожиданно высоким процентом нашлось и в Первомайском районе. Там в среднем губернатор-самовыдвиженец тоже показывал результат до 50%. Но на многих из них (в том числе приписанных к кораблям) за него тоже проголосовали больше 70% избирателей.

Vl.Ru, например, предлагает обратить внимание на участок участок номер 603 в колледже сервиса и дизайна. Из 2413 избирателей, зарегистрированных на этом участке, на выборы пришли 1191 человек (50,5%). Кожемяко получил там 82,59%.

На участке номер 619, приписанном к этому же району, похожие данные по составу избирателей: общее число - 2488, на выборы пришли 726 человек (явка 30,6%). Однако здесь победителя поддержали лишь 41,45%.

Моряки за Кожемяко

Традиционно интересными получились выборы во Фрунзенском районе Владивостока, к которому относится остров Русский. На президентских выборах именно к этой территориальной комиссии относилось самое большое в России число участков, где Владимир Путин не одержал победу.

Результаты кандидата от власти и в этот раз оказались здесь немного хуже: Кожемяко не смог преодолеть 50-процентный барьер и получил 49,35%. Зато именно к Фрунзенскому ТИК относятся многие участки, на которых Кожемяко выиграл с результатом в 100% голосов.

Все эти участки - временные и расположены на судах. Интересно, что в десяти случаях номера участков совпали с теми, где в сентябре со 100% победил единоросс Тарасенко.

Нашлись и такие суда, где кандидат от власти смог улучшить результат. Например, 16 сентября Тарасенко набрал 62,5% на УИК 5946, который находился на теплоходе "Генерал Кривоносов". Тарасенко на участке с этим же номером получил 100%.

Проблемные регионы

Приморье - не единственный проблемный регион среди тех, где в этом году проходили выборы губернатора. Вторые туры также прошли во Владимирской области, Хакасии и Хабаровском крае. Там, правда, повторных выборов не потребовалось - при этом во всех трех регионах победили оппозиционные кандидаты.

Во Владимирской области победил кандидат ЛДПР Владимир Сипягин, хабаровским губернатором стал его однопартиец Сергей Фургал, а в Хакасии выиграл коммунист Валентин Коновалов.

В Приморье же результаты выборов со скандалом отменили, а Андрея Ищенко, который, как считает КПРФ, должен был быть назван победителем, к новому голосованию не допустили. Партия отказалась выдвигать нового кандидата, а пройти муниципальный фильтр в качестве самовыдвиженца у него не вышло.

Еще до выборов Владимир Путин перенес столицу Дальневосточного округа из "мятежного" Хабаровского края во Владивосток. За избрание Кожемяко лично отвечали сотрудники полпредства президента и Александр Харичев - глава управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (де-факто - один из главных ответственных за выборы в администрации президента).

Политолог Александр Кынев считает, что ситуацию с прошедшими выборами можно считать "вдвойне печальной", потому что объем ресурсов, брошенных на выборы, был абсолютно беспрецедентным. "Центр пошел на массу имиджевых уступок, позволив Кожемяко, по сути, выступать с оппозиционной риторикой. И фактически получили, если не учитывать фальсификации, тот же результат, что и Тарасенко в сентябре. По сути, усилия были в воздух", - говорит политолог.

По словам эксперта, то, что для победы любой ценой центр был вынужден позволить своему же кандидату дистанцироваться от себя, "очень симптоматично и может иметь далеко идущие последствия". "Теперь у других регионов, имеющий какие-либо претензии, будет серьезный аргумент - почему Приморью можно, а нам нельзя?" - объясняет он.

Точно определить, почему власти позволили оппозиционным кандидатам избраться в трех регионах, а на Приморье бросили значимые ресурсы, сложно, добавляет Кынев. "Возможно, дело в геополитической значимости Владивостока. Может, дело в том, что были даны персональные гарантии первому лицу [Владимиру Путину] - и проигрыш выглядел бы чьим-то персональным положением. А, возможно, сошлись и два фактора", - считает он.