Миллионы британцев лишились мобильного интернета. Во всем виноват софт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Услугами O2 в Британии пользуются более 25 млн клиентов

Миллионы абонентов оператора O2 в Британии лишились доступа к мобильному интернету из-за масштабного сбоя в программном обеспечении шведской компании Ericsson, которая обслуживает сетевую инфраструктуру O2.

Проблемы с мобильным интернетом возникли у абонентов в Британии рано утром в четверг. O2 пообещала устранить их полностью к утру пятницы и принесла извинения клиентам.

"Мы будем продолжать работать совместно с Ericsson всю ночь, и они заверили нас, что услуги для клиентов будут восстановлены к утру", - заявил глава О2 Марк Эванс.

Извинения за сбой также принесла глава представительства Ericsson в Британии Мариэль Линдгрен.

"Неисправное программное обеспечение, вызвавшее проблемы, выведено из эксплуатации. Нашим приоритетом является восстановление передачи данных в сети к утру", - сказала она.

О2 принадлежит испанскому телекоммуникационному гиганту Telefonica и является одним из крупнейших мобильных операторов в Британии, который обслуживает более 25 млн клиентов.

Кроме того, О2 предоставляет мощности виртуальным операторам мобильной связи - Sky, Tesco, Giffgaff и Lycamobile, услугами которых пользуются еще 7 млн клиентов.

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Проблемы с мобильной связью начались у пользователей на территории Великобритании в 5:30 в четверг.

O2 заявила, что сбой не затронул голосовую связь, однако многие клиенты жаловались, что не могут совершать звонки и отправлять текстовые сообщения.

Проблемы возникли не только у обычных пользователей, но и у крупных компаний, которые используют сети O2 для бизнес-коммуникаций.

В частности, сбой затронул компанию Transport for London, управляющую транспортной системой британской столицы - на некоторых остановках автобусов перестали работать электронные табло.

Президент Ericsson Бёрье Экхольм заявил, что в целом сбой в передаче данных был устранен в четверг, и компания находится на связи с клиентами, которые все еще испытывает проблемы.

Технический консультант и бывший директор британского медиарегулятора Ofcom Уильям Уэбб выразил удивление тем, что устранение проблем занимает так много времени.

Том Моррод из исследовательской компании IHS Markit сказал, что передача данных является одним из главных приоритетов для потребителей, и более половины всех пользователей мобильной связи в Британии отдает предпочтение интернету, а не голосовым вызовам.

"Помимо неудобств для потребителей и связанных с ними разочарований, сбои в сетях создают проблемы для бизнеса", - сказал он.