В Эстонии скончался солист группы Buzzcocks Пит Шелли. Ему было 63 года. Предположительно, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Наиболее известной композицией панк-группы считается песня Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've).

Менеджер коллектива сообщил Би-би-си, что Шелли (настоящее имя Питер Макниш) скончался в четверг в Эстонии, где он жил последние несколько лет.

По словам музыкального обозревателя Би-би-си Лизо Мзимбы, группа Buzzcocks, сформировавшаяся в английском городе Болтон в 1970-х годах, оказала не меньшее влияние на популярную музыку, чем другая панк-группа Sex Pistols.

В "Твиттере" группы говорится, что Шелли был одним из наиболее влиятельных и продуктивных авторов песен в Британии и одним из основателей коллектива.

За более чем 50 лет работы в группе и в сольных проектах сочиненные им песни стали вдохновением для нескольких поколений музыкантов, говорится в обращении группы.

Солист группы The Charlatans Тим Берджесс написал в "Твиттере", что идеальные трехминутные песни Шелли были саундтреком тинейджеров.

Певица Трейси Торн, ранее выступавшая в группе Everything But The Girl, назвала Шелли "удивительным песенником".

Писатель Нил Гейман написал в "Твиттере", что вместе с Шелли умерла частичка его молодости.

По словам музыкального критика Стефана Томаса Эрлеуайна, Buzzcocks была одной из самых авторитетных групп, появившихся на волне популярности панк-рока.

"Buzzcocks нашли вдохновение в энергии Sex Pistols, но они не стали копировать неистовые политические взгляды Pistols", - написал он на сайте AllMusic.

"Стихи песен Шелли - то смешные, то страдальческие - рассказывали о взрослении и любви и относятся к числу лучших и самых проницательных поэтических сочинений той эпохи", - пишет Эрлеуайн.

Почему в Эстонии

В 2012 году Шелли переехал на родину своей жены Греты в Эстонию. Как рассказал Шелли в 2013 году в интервью новозеландскому журналу Stuff, его супруга и ее семья - родом из Эстонии, но выросла она в Канаде.

"Наша свадьба состоялась два года назад, и у нас была лишь маленькая квартирка в Лондоне, в которой стало тесновато. Мы приехали в Таллинн погостить у родственников, и это такое красивое место. Это объект Всемирного наследия, он хороший и спокойный. Там, где я жил в Лондоне, в три часа утра можно было слышать вой сирен с улицы. Здесь более безмятежно, и до Лондона всего три часа лететь на самолете", - рассказал Шелли изданию.

