Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

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Крупнейшие страны-экспортеры нефти и их союзники, включая Россию, договорились в пятницу о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день в первой половине 2019 года, несмотря на давление президента США Дональда Трампа, требовавшего снижения цен.

"Мы сократим 1,2 млн баррелей в сутки", - сказал министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. По его словам, это чуть более 1% мирового производства нефти, передает агентство Франс пресс.

Члены ОПЕК+ надеются таким образом удержать цены на высоком уровне. Страны ОПЕК снизят уровень добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, на остальные 400 тысяч баррелей должны сократить страны, не входящие в картель.

Россия в рамках сделки ОПЕК+ уменьшит добычу нефти на 230 тысяч баррелей в сутки, цитирует иракского министра Интерфакс.

Сокращение будет проходить от октябрьского уровня добычи и начнется в январе. Соглашение может быть пересмотрено в апреле 2019 года.

"Соглашаясь с этим решением, страны-члены подтвердили, что продолжают уделять основное внимание показателям стабильного и сбалансированного нефтяного рынка - в интересах производителей, потребителей, а также здоровья и устойчивости нефтяной промышленности. Страны-члены по-прежнему стремятся быть надежными поставщиками нефти и нефтепродуктов на глобальные рынки", - говорится в заявлении ОПЕК.

Сократить добычу 5 декабря рекомендовал мониторинговый комитет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Но страны картеля и союзники, в том числе Россия, до последнего не могли договориться об объемах сокращения.

Цена на нефть резко выросла

Ранее о достижения соглашения со ссылкой на делегатов заседания сообщило агентство Блумберг. После этой новости цена нефти Brent подскочила больше, чем на 5%. Она достигла отметки 63,32 доллара за баррель (цена на открытии торгов составляла 60,28 долларов за баррель).

Перед встречей в Вене участники картеля говорили о сокращении добычи на 1,3 млн баррелей в сутки с 2019 года, но 6 декабря министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сокращение может быть более скромным - около 1 млн баррелей в сутки, сообщал Блумберг.

Иран не хочет сокращать нефтедобычу и требовал для себя исключений. В итоге Иран был освобожден от любых сокращений в рамках сделки ОПЕК+.

Кроме него, освобождение от сделки по сокращению добычи получили Венесуэла и Ливия. Об этом на итоговой пресс-конференции объявил министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи, занимающий пост президента ОПЕК, передает Интерфакс.

Катар перед переговорами в Вене заявил, что выходит из картеля и намерен сосредоточиться на добыче природного газа.

От России ОПЕК ожидал сокращения на 250-300 тысяч баррелей в сутки, но Москва была согласна лишь на 140-150 тысяч, писал Рейтер, ссылаясь на свои источники.

Как сообщал Блумберг, российский министр энергетики Александр Новак улетел в Санкт-Петербург, чтобы посоветоваться об уровне сокращения добычи с президентом России Владимиром Путиным.

Почему в 2018 году росли цены на нефть?

В конце 2016 года ОПЕК+ (страны, входящие в картель, и союзники, в том числе Россия) договорились с 2017 года сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки.

Через полтора года Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что "миссия окончена", имея в виду, что спрос и предложение на сырьевом рынке уравновешены.

В июне 2018 года участники сделки решили увеличить объем нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки, и это несущественно отразилось на цене на нефть.

Основными факторами, которые поддерживали высокие цены на нефть в этом году, были выход США из сделки с Ираном, кризис в Венесуэле, геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке, а также сокращение добычи странами ОПЕК и Россией.

Цены достигли максимума в октябре - 86 долларов за баррель, но затем начали падать. Почему так произошло?