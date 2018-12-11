Кровь для Зейнаб: в США ищут доноров для девочки с редчайшей группой
Американская НКО ищет кровь для двухлетней Зейнаб Мугал. Девочка страдает нейробластомой, и ей необходимы переливания, но группа крови Зейнаб - одна из самых редких в мире.
В НКО OneBlood уже давно ищут кровь для Зейнаб. По словам представителей организации, более тысячи волонтеров предлагали девочке свою кровь, но среди них только у троих была подходящая группа. По оценкам медиков, в ходе курса лечения нейробластомы ей понадобится от семи до десяти доноров.
- Высокие люди больше рискуют заболеть раком - исследование. Насколько велика опасность?
- Город против "монстра". Владикавказ требует закрыть завод, работник которого заболел раком
Дело в том, что в крови Зейнаб Мугал отсутствует один из антигенов - веществ, отвечающих за производство антител.
Подходящими донорами для Зейнаб скорее всего будут этнические пакистанцы, индусы или иранцы, говорят медики. Родители донора должны быть либо пакистанцами, либо индусами, либо иранцами. У самого потенциального донора должна быть либо первая, либо вторая группа крови, говорят в НКО.
Это не все критерии - у донора в крови должен отсутствовать тот же антиген, что и у Зейнаб. Таких людей, утверждают медики, даже в Индии, Пакистане и Иране - меньше четырех процентов.
Все другие виды крови организм Зейнаб отторгнет, уверены медики.
"Это крайне редкое явление. За 20 лет работы я ни разу с этим не сталкивалась", - говорит менеджер лаборатории НКО OneBlood Фрида Брайт.
Медики в поиске крови сотрудничают с Американской программой поиска редких доноров (ARDP). Двое подходящих доноров были найдены в США, еще один - в Британии.
"Кровь не вылечит ее, но может помочь пережить лечение от рака", - говорит Брайт.
"Много плакали"
Отец Зейнаб Рахил Мугал говорит, что диагноз его дочери поставили в октябре. "Мы все плакали, это худшее, что могло произойти", - говорит он.
Родители попытались дать дочери свою кровь, но оказалось, что они не подходят в качестве доноров.
"После этого кровь сдали множество наших родственников, и тогда мы уже начали тревожиться", - говорит отец. Девочке не подошла кровь никого из родных.
Курс химиотерапии уже начался и помогает девочке, говорят в OneBlood, однако по ходу лечения ей также понадобятся две пересадки костного мозга.
"То что делают доноры, чтобы спасти мою дочь, это потрясающе. Я никогда не забуду вашу работу", - говорит отец девочки.
В НКО надеются, что донор найдется через интернет. В "Твиттере" история Зейнаб уже распространилась достаточно широко.
Люди выражают ей сочувствие, но насколько известно, донора через интернет найти пока не удалось.