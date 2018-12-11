Кровь для Зейнаб: в США ищут доноров для девочки с редчайшей группой

Правообладатель иллюстрации OneBlood Image caption Зейнаб Мугал страдает нейробластомой

Американская НКО ищет кровь для двухлетней Зейнаб Мугал. Девочка страдает нейробластомой, и ей необходимы переливания, но группа крови Зейнаб - одна из самых редких в мире.

В НКО OneBlood уже давно ищут кровь для Зейнаб. По словам представителей организации, более тысячи волонтеров предлагали девочке свою кровь, но среди них только у троих была подходящая группа. По оценкам медиков, в ходе курса лечения нейробластомы ей понадобится от семи до десяти доноров.

Дело в том, что в крови Зейнаб Мугал отсутствует один из антигенов - веществ, отвечающих за производство антител.

Подходящими донорами для Зейнаб скорее всего будут этнические пакистанцы, индусы или иранцы, говорят медики. Родители донора должны быть либо пакистанцами, либо индусами, либо иранцами. У самого потенциального донора должна быть либо первая, либо вторая группа крови, говорят в НКО.

Это не все критерии - у донора в крови должен отсутствовать тот же антиген, что и у Зейнаб. Таких людей, утверждают медики, даже в Индии, Пакистане и Иране - меньше четырех процентов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медикам нужны от семи до десяти доноров

Все другие виды крови организм Зейнаб отторгнет, уверены медики.

"Это крайне редкое явление. За 20 лет работы я ни разу с этим не сталкивалась", - говорит менеджер лаборатории НКО OneBlood Фрида Брайт.

Медики в поиске крови сотрудничают с Американской программой поиска редких доноров (ARDP). Двое подходящих доноров были найдены в США, еще один - в Британии.

"Кровь не вылечит ее, но может помочь пережить лечение от рака", - говорит Брайт.

Правообладатель иллюстрации Divulgação/OneBlood Image caption Зейнаб поставили диагноз в октябре

"Много плакали"

Отец Зейнаб Рахил Мугал говорит, что диагноз его дочери поставили в октябре. "Мы все плакали, это худшее, что могло произойти", - говорит он.

Родители попытались дать дочери свою кровь, но оказалось, что они не подходят в качестве доноров.

"После этого кровь сдали множество наших родственников, и тогда мы уже начали тревожиться", - говорит отец. Девочке не подошла кровь никого из родных.

Курс химиотерапии уже начался и помогает девочке, говорят в OneBlood, однако по ходу лечения ей также понадобятся две пересадки костного мозга.

"То что делают доноры, чтобы спасти мою дочь, это потрясающе. Я никогда не забуду вашу работу", - говорит отец девочки.

В НКО надеются, что донор найдется через интернет. В "Твиттере" история Зейнаб уже распространилась достаточно широко.

Люди выражают ей сочувствие, но насколько известно, донора через интернет найти пока не удалось.