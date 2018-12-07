Суд сократил срок ареста правозащитника Льва Пономарева до 16 суток

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Мосгорсуд не стал отменять административный арест Льва Пономарева, но сократил срок наказания. Его арестовали за призыв к участию в акции "За наших и ваших детей" в поддержку молодых людей, взятых под стражу по делам "Нового величия" и "Сети". Арест 77-летнего правозащитника вызвал большой резонанс.

Срок ареста руководителя движения "За права человека" сокращен с 25 суток до 16. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия.

"Суд считает, что довод защиты Пономарева о чрезмерности назначенного ему наказания заслуживает внимания", - цитирует решение судьи Анны Селиверстовой агентство Интерфакс.

Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток Пономарева в среду. Основанием стал его пост в "Фейсбуке" с призывом к участию в несогласованной акции. В четверг решение было обжаловано, его защитником стал известный адвокат Генри Резник. Выступая в Мосгорсуде он назвал решение об аресте Пономарева "позорной заказухой", пишет "Новая газета".

Реакция на арест

Поддержать 77-летнего правозащитника пришли несколько десятков человек, некоторым из них не хватило места в зале заседания, их отправили в зал с трансляцией, передает телеканал "Дождь".

Перед рассмотрением жалобы на арест Пономарева в Мосгорсуде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не может давать оценок решению Тверского суда. "Мы рассчитываем, естественно, на беспристрастное рассмотрение этого вопроса (в Мосгорсуде), у нас нет сомнений, что так и произойдет", - сказал Песков (цитата по Интерфаксу).

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращалась в прокуратуру и Мосгорсуд с просьбой пересмотреть решение Тверского суда Москвы. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил письмо в защиту Пономарева генпрокурору.

Защитники Пономарева представили в Мосгорсуде медицинские документы, а также письмо омбудсмена Москальковой - об активной работе правозащитника по решению проблем прав человека, сообщает "Медиазона".

В поддержку Пономарева ранее выступил также президентский совет по правам человека. "В данном случае, убежден, суд мог ограничиться штрафом. Надеюсь, что городской суд поправит решение Тверского суда в самое ближайшее время", - заявил глава совета Михаил Федотов.

Общество "Мемориал" назвало арест правозащитника "очередным подтверждением репрессивной, антиправовой и антигуманной природы российского законодательства о массовых мероприятиях". Освободить правозащитника требовала и организация Amnesty International.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призывала к скорейшему освобождению правозащитника. Согласно ее заявлению, "наказание кого-то за публикацию информации в социальных сетях по поводу публичного мероприятия, которое должно носить мирный характер, вряд ли может быть оправдано".

За что арестовали Пономарева?

Тверской суд Москвы признал Льва Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Поводом к этому стала публичная запись Пономарева в "Фейсбуке", в которой он призывал принимать участие в акции "За наших и ваших детей", состоявшейся у здания ФСБ в Москве 28 октября.

Адвокат Резник на заседании Мосгорсуда обратил внимание, что пост Пономарева был репостом заявления "Родительской сети".

Организаторами митингов стали родители молодых людей, обвиняемых по "экстремистским" статьям в рамках дел "Нового величия" и "Сети". Власти отказались согласовать акцию, но она все равно прошла в нескольких городах. Москве были задержаны 18 участников.

Ранее Пономарева оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет 23 июля в поддержку двух фигуранток дела "Нового величия".

По делу "Нового величия" проходит 10 человек. Четверо арестованы, шестеро под домашним арестом. Они не признают своей вины.

В пятницу Дорогомиловский суд Москвы оставил под домашним арестом Марию Дубовик и Анну Павликову. Эти девушки стали самыми известными фигурантками дела, в их поддержку в Москве проводился "Марш матерей", после чего их перевели из СИЗО под домашний арест.

Следствие утверждает, что участники "Нового величия" хотели насильственно сменить существующий политический строй в России.

По делу "Сети" проходят 11 человек, это антифашисты, в основном из Пензы и Санкт-Петербурга. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе. Фигуранты дела жаловались на пытки.

Кто такой Лев Пономарев?

Лев Пономарев - один из старейших правозащитников России. По образованию он физик. В конце 1980-х годов Пономарев начал участвовать в правозащитном движении и стал одним из основателей правозащитного общества "Мемориал".

В 1990 году он избрался депутатом Верховного совета РСФСР и впоследствии возглавлял парламентскую комиссию по расследованию деятельности ГКЧП.

После разгона Верховного совета Пономарев в 1993 году баллотировался во вновь созданную государственную думу, но выборы проиграл. В парламент он, однако, попал, получив мандат умершего депутата.

После 1996 года он не занимал выборных должностей, но активно занимался правозащитной и политической деятельностью. Он создал движение "За права человека", выступал в защиту осужденного владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и входил в политсовет движения "Солидарность".