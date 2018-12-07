Один из лидеров "Другой России" получил три года после поездки в Донбасс

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Съезд партии "Другая Россия" в 2014 году

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил к трем годам колонии общего режима сопредседателя "Другой России" Александра Аверина по делу о попытке контрабанды оружия. Аверин был задержан в апреле при переходе через российско-украинскую границу, возвращаясь с территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

"Александр Аверин, один из лидеров "Другой России", в Матвеево-Курганском районном суде только что получил три года общего режима", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия".

Прокурор просил приговорить его к четырем годам колонии.

"Другая Россия" - незарегистрированная в минюсте партия, созданная писателем и политиком Эдуардом Лимоновым в 2010 году после запрета Национал-большевистской партии (НБП). Аверин был близким соратником Лимонова и много лет выполнял функции пресс-секретаря в его политических проектах.

После начала конфликта на востоке Украины в 2014 году многие сторонники Лимонова отправились в Донецкую и Луганскую области для участия в боевых действиях на стороне сепаратистов.

Аверина задержали 7 апреля на пограничном пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области. Пограничники обнаружили у него пистолет Макарова.

В "Другой России" заявляли, что пистолет ему якобы подбросили и называли это провокацией сотрудников ФСБ и управления по противодействию экстремизму МВД (центра "Э").

За месяц до ареста Аверин рассказывал корреспонденту Русской службы Би-би-си, что воевавших на стороне самопровозглашенных республик нацболов якобы "активно выдавливают" из ДНР и ЛНР.

Аверин не исключал, что может стать жертвой провокации и что ему могут попытаться подбросить оружие.

Сопредседателю "Другой России" было предъявлено обвинение в незаконном хранении, перевозке или ношении оружия, а также в контрабанде огнестрельного оружия. При аресте суд оставил одну статью - о попытке контрабанды оружия и боеприпасов (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 226 УК УК РФ).