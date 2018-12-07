Трамп нашел нового генпрокурора. Он критиковал "российское расследование"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уильям Барр уже занимал пост генпрокурора при Джордже Буше-старшем

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвинет на должность генпрокурора Уильяма Барра. Он уже занимал этот пост - при Джордже Буше-старшем. Барр займется и надзором за расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

О своем решении Трамп объявил журналистам, отправляясь в поездку в Канзас. "Он был моим выбором номер один с первого дня моего президентства", - сказал американский лидер. "Он будет номинирован", - заявил Трамп.

Одновременно он объявил, что выдвигает на пост постоянного представителя страны при ООН Хизер Нойерт, которая до сих пор была пресс-секретарем Госдепартамента США.

Месяц назад, 7 ноября, сразу после промежуточных выборов Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса и назначил на его место руководителя аппарата минюста Мэтью Уитакера.

Прежде чем Барр вновь станет генпрокурором и главой минюста, ему придется пройти через процедуру утверждения в Сенате США. Впрочем, там республиканская партия по итогам промежуточных выборов 6 ноября смогла сохранить и даже упрочить своей большинство.

Трамп надеется, что утверждение Барра на должность "пройдет очень быстро".

Позднее в "Твиттере" Трамп назвал Барра "одним из самых уважаемых юристов в стране" и выразил надежду, что тот станет отличным дополнением к его команде.

О том, что президент выдвинет на должность генпрокурора Барра, ранее сообщили источники газеты The New York Times.

Кто такой Барр и что говорил о "российском вмешательстве"

Уильяму Барру 68 лет, карьеру он начал в ЦРУ, затем работал в Белом доме при президенте Рональде Рейгане.

Барр уже был генпрокурором - в администрации Джорджа Буша-старшего с 1991-й по 1993 годы. Там он заслужил репутацию сторонника расширения президентских полномочий.

Например, во время войны в Персидском заливе и операции в Панаме Барр говорил президенту, что тот имеет право отправлять войска куда угодно, не запрашивая разрешения конгресса.

После работы в минюсте Барр занимал пост главного юриста телекоммуникационной компании Verizon до 2008 года, пока не вышел на пенсию. На посту генпрокурора ему предстоит курировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как началось "российское расследование"

В 2016 году американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия во время президентских выборов в США пыталась повлиять на результаты голосования, чтобы победу одержал Трамп.

Среди способов влияния - взломы компьютерных систем, кража документов, публикация фейковых новостей. Москва все обвинения во вмешательстве отрицает, считают американские спецслужбы.

Президент России Владимир Путин называл эти подозрения вымыслом.

Расследование, которое возглавляет спецпрокурор Мюллер, пытается определить, кто был вовлечен в операцию по вмешательству в выборы.

В ходе расследования Мюллер и его команда установили, что люди из ближайшего окружения Трампа общались с российскими чиновниками и бизнесменами, а также что информация о некоторых контактах скрывалась.

Обвинения уже предъявлены некоторым представителям окружения Трампа: экс-начальнику его штаба Полу Манафорту, экс-советникам Рику Гейтсу и Джорджу Пападопулосу, а также бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну.

В июле офис спецпрокурора выдвинул новые обвинения в расследовании российского вмешательства в американские выборы против 12 сотрудников двух подразделений ГРУ. Россиян обвиняют во взломе компьютерных систем, краже документов и личных данных.

Что думает Барр о "российском деле"

Барр расследование Мюллера критиковал, в частности, за то, что тот нанял, по его мнению, слишком много прокуроров, которые вкладывали деньги в избирательный кампании демократов.

При этом он защищал призывы Трампа провести расследовании в отношении бывшей кандидатки в президенты от демократов Хилари Клинтон - в частности, по поводу урановой сделки с Россией. Ее Клинтон заключила в 2010 году во время президентства Барака Обамы, будучи госсекретарем.

Сделка предполагала переход канадской уранодобывающей компании Uranium One под контроль российской госкорпорации "Росатом".

При этом Барр говорил, что идеальный генпрокурор служит закону, а не президенту.

За что уволили прошлого генпрокурора

Сешнса, пока тот был генпрокурором, Трамп подвергал постоянной критике, в том числе и публично.

Проблемы начались еще весной 2017 года. Сешнса уличили во встречах и разговорах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2016 году. Тогда Сешнс, будучи еще сенатором от штата Алабама, входил в штаб Трампа во время избирательной кампании.

Коллизия заключалась в том, что Сешнс весной 2017 году как генпрокурор курировал расследование российского вмешательства в выборы, которое вело Федеральное бюро расследований под руководством Джеймса Коми.

В отставку Сешнс решил не уходить, но от надзора за расследованием самоустранился, передав полномочия своему заместителю Роду Розенстайну. Розенстайн и назначил в мае 2017 года спецпрокурора Мюллера расследовать российское вмешательство и возможный сговор окружения Трампа с Россией.

"Он согласился на эту работу и потом сказал: я собираюсь самоустраниться, - негодовал Трамп. - Что это за человек?"

В итоге, после более года критики и регулярных сообщений в СМИ о скорой отставке Сеанса, Трамп его все-таки уволил.

И.о. генпрокурора стал Уитакер, он тоже критиковал расследование Мюллера. Он говорил, например, что финансовые дела семьи Трампа не входят в компетенцию следователей Мюллера, отмечая, что если те попытаются расследовать и это, то их можно будет подозревать в "охоте на ведьм".

Уитакер еще до назначения в минюст также говорил, что "вполне видит сценарий", при котором новому генпрокурору не придется увольнять Мюллера, а достаточно будет урезать бюджет его расследования настолько, что оно застопорится само собой.

Решение администрации Трампа поставить руководить минюстом Уитакера вызвало шквал критики со стороны Конгресса США - президента даже обвинили в злоупотреблении полномочий.

Барра ждет "много острых вопросов"

В отличие от Уитакера, к кандидатуре Барра конгрессмены отнеслись лояльнее.

"Очевидно, у Билла Барра, как уже работавшего [на этой должности] человека, хорошие рекомендации", - сказал Би-би-си конгрессмен-республиканец, член комитета палаты представителей по надзору и государственной реформе Марк Медоус.

"Я только что узнал о [выдвижении] Уильяма Барра, я не так много знаю о нем, главный вопрос сейчас в том, что Уитакер остается исполняющим обязанности генпрокурора, хотя через процедуру утверждения в сенате не проходил, и я считаю, что это противоречит конституции, - сказал демократ, зампред юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер. - Есть множество вопросов о его предвзятости, о его предосудительных высказываниях относительно расследования Мюллера, и на них не было ответов. А они должны быть".

"Я очень надеюсь, что Уильям Барр ответственно подойдет к расследованию Мюллера. Уитакер был неправильным выбором даже для должности исполняющего обязанности генпрокурора", - сказал Би-би-си демократ Раджа Кришнамурти, член комитета палаты представителей по надзору и государственной реформе.

По его мнению, на слушаниях в сенате по назначению Барра генпрокурором ему зададут "много острых вопросов" о том, как он добьется продолжения расследование Мюллера. "Нам нужно добиться того, чтобы спецпрокурор работал беспрепятственно", - добавил он. Конгрессмен также выразил надежду, что одновременно палате удастся принять закон, защищающий самого Мюллера.