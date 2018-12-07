Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По задумке Навального, сайт нужен был, чтобы не допустить победы "Единой России" на региональных выборах

Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование", запущенный политиком Алексеем Навальным. По задумке оппозиционера, благодаря этому сайту партия "Единая Россия" должна была лишиться части голосов на выборах, в том числе на выборах депутатов Мосгордумы и губернатора Петербурга в 2019 году.

Ведомство добавило сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, рассказал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Решение было вынесено еще 4 декабря, однако масштабные блокировки начались в пятницу.

Ампелонский рассказал "Ведомостям", что в конце ноября в Роскомнадзор поступили жалобы нескольких граждан, которые якобы обнаружили, что их данные без согласия обрабатываются на сайте 2019.vote. Он не уточнил, кто именно пожаловался, однако заявил, что ведомство обнаружило многочисленные нарушения закона о персональных данных.

В частности, форма для сбора данных, используемая на 2019.vote для получения согласия граждан, не соответствует закону, на сайте отсутствует прописанная политика конфиденциальности, заявил Ампелонский изданию.

Что такое "Умное голосование"

В сентябре 2019 года в нескольких регионах России пройдут выборы губернаторов и местных депутатов. Состоятся также дополнительные выборы депутатов Госдумы.

В Москве пройдут выборы в Мосгордуму, в Петербурге - губернатора (занимавший много лет этот пост Георгий Полтавченко осенью ушел в отставку).

По словам Навального, "партия власти" обычно набирает 30-35% голосов, а остальные распределяются между другими партиями.

В рамках проекта "Умное голосование", запущенного 28 ноября, противникам "Единой России" предлагается голосовать за любого другого кандидата, у которого больше шансов на победу.

Для участия в проекте пользователю нужно будет указать свой адрес (только дом), и команда Навального рассчитает для него "оптимального" кандидата.

"В первую очередь мы просто будем анализировать результаты предыдущих выборов. Плюс социология. Плюс, давайте честно скажем, чаще всего и так понятно, какой кандидат сильнее. Кто работает, а кто нет. У кого есть информационные ресурсы и известность", - описывал политик методику выбора наиболее сильного оппозиционного кандидата.

"Мы будем делать честный и объективный анализ и объяснять выбор так, чтобы с ним согласилось большинство", - обещал Навальный.

В 2013 году Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы и стал вторым, набрав 27,2% голосов.

Вскоре после этого он потерял право баллотироваться как осужденный по тяжкой статье (в феврале прошлого года его повторно приговорили к пяти годам условного лишения свободы по делу "Кировлеса").

Это не помешало оппозиционеру заявить о своем выдвижении на президентских выборах и вести собственную кампанию, в ходе которой были организованы четыре всероссийские акции протеста.