“Не любит читать“: госсекретарь США раскритиковал Трампа. Тот в долгу не остался

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Рекс Тиллерсон (слева) был уволен Трампом с поста госсекретаря в марте этого года

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон раскритиковал президента Дональда Трампа, назвав того недисициплинированным и "не любящим читать" человеком. Трамп в ответ назвал Тиллерсона глупым и ленивым.

Тиллерсон, уволенный Трапом с поста госсекретаря, в марте 2018 года, дал интервью телеканалу CBS, в котором описал свою работу в администрации Трампа.

Экс-чиновник, который до назначения госсекретарем был топ-менеджером нефтяной компании Exxon Mobil, в целом редко появляется на телевидении и дает интервью - но в этот раз он не просто да интервью, но еще и довольно резко высказался о Трампе.

По его словам, президенту очень не хватает дисциплины и любви к чтению. Кроме того, утверждает экс-глава Госдепа, Трамп постоянно пытался предпринимать противоречащие закону действия.

"Мне приходилось говорить ему: "Господин президент, я понимаю, что вы хотите сделать, но это противозаконно, вы так поступить не можете", - рассказал о годе работы с Трампом экс-госсекретарь.

"Что стало для меня настоящим испытанием, так это то, что придя из корпорации Exxon Mobil, где царил порядок, я оказался на работе у человека, который не любит читать в принципе, и доклады для брифингов тоже не любит читать, он не любит вникать в детали многих вопросов - вместо этого он просто говорит что-то вроде: "Это то, во что я верю", - так Тиллерсон описал работу в кабинете Трампа.

По его мнению, президент в принятии решений полагается на свои инстинкты, а не на факты. Из-за этого Трамп и выглядит импульсивным, хотя и не хочет этого, считает Тиллерсон. "Мы абсолютно разные по стилю, у нас не было общей системы ценностей", - сказал бывший госсекретарь.

"Глуп как булыжник"

Раскритиковал Тиллерсон и то, что основным средством коммуникации Трампа стал его "Твиттер".

"Буду с вами честен: меня очень беспокоит то, что американцам достаточно знать о проблемах так мало. Что они довольны 128 знаками (на самом деле изначально объем сообщения в "Твиттере" был ограничен 140 знаками, в 2017 году его увеличили до 280 символов - Би-би-си)", - сказал он.

При этом сам президент на критику со стороны Тиллерсона ответил именно через "Твиттер". "[Новый госсекретарь] Майк Помпео отлично работает, я им очень горжусь. Его предшественнику Рексу Тиллерсону умственных способностей не хватало. Был глуп, как булыжник, а избавиться от него достаточно быстро я не смог. Он был чертовски ленивым", - написал Трамп.

О своем увольнении Тиллерсон в свое время тоже узнал через микроблог президента. При этом еще в 2016 году, когда Трамп только собирался выдвинуть Тиллерсона на пост госсекретаря, он отзывался о топ-менеджере Exxon Mobil совершенно иначе. "Я выбрал госсекретарём одного из мировых лидеров в области бизнеса, Рекса Тиллерсона", - писал в "Твиттере" Трамп в декабре 2016 года.

Президент нередко публично критикует своих подчиненных. После того как в 2017 году генпрокурор Джефф Сешнс отказался курировать расследование вмешательства России в выборы, так как сам оказался одним из его фигурантов, Трамп его регулярно ругал.

"Он согласился на эту работу и потом сказал: я собираюсь самоустраниться, - негодовал президент. - Что это за человек?"

Впрочем, уволил Сешнса он только в ноябре 2018 года, а нового кандидата на должность генпрокурора выбрал лишь через месяц - в пятницу, 7 декабря.