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Победу на внеочередных парламентских выборах в Армении, по предварительным данным, одерживает блок "Мой шаг". Политический альянс, возглавляемый и.о. премьера республики Николом Пашиняном, получает 66,37% голосов по итогам подсчета бюллетеней с 134 из 2010 участков.

Партия "Процветающая Армения" набирает, по предварительным данным, 10,62% голосов, АРФ Дашнакцутюн - 8,43%. В прошлом правящая Республиканская партия Армении получает только 3,78% голосов. Об этом пишут "Новости-Армения".

Избирательные участки в Армении открылись с восьми часов утра для более чем двух с половиной миллионов избирателей.

"Выборы сейчас честные, по крайней мере. Мы верим тому кандидату, которому отдали голос", - сказала Би-би-си Гаяне Чобанян, которая пришла голосовать на один из избирательных участков в Ереване вместе с подругой.

Гаяне голосовала на том же избирательном участке, что и Никол Пашинян. К середине дня здесь образовалась очередь.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 48,63%. Это значительно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в октябре 2017 года. Тогда на участки пришли более 60% избирателей.

Media playback is unsupported on your device Никол Пашинян проголосовал на выборах в парламент Армении. Сразу после голосования Пашинян ответил на вопросы Русской службы Би-би-си

Это первые внеочередные парламентские выборы в стране. Их называют завершением армянской бархатной революции - массовых акций протеста в Армении в апреле-мае этого года, которые привели к уходу Сержа Саргсяна с должности премьера.

Восьмого мая на фоне протестов парламент утвердил в должности главы правительства оппозиционного лидера Никола Пашиняна.

Но в законодательном органе страны у Республиканской партии, бывшей правящей партии Армении, по-прежнему оставалась почти половина депутатов и самая крупная фракция.

Внеочередные выборы, спорные сроки

"Мы уже добились нашей главной цели - проведения действительно свободных, прозрачных, демократических выборов", - сказал Пашинян после того, как проголосовал на одном из избирательных участков в Ереване.

Проведение внеочередных парламентских выборов было одним из его ключевых обещаний еще во время весенних протестов в Армении.

Для того чтобы добиться роспуска нынешнего парламента и назначения внеочередных парламентских выборов, он 16 октября подал в отставку, но остался исполняющим обязанности премьер-министра.

Как заявил тогда Пашинян, цель его отставки - не уклонение от ответственности, а доведение до логического конца мирной революции в Армении.

Выборы были назначены после того, как парламент дважды отклонил формально выдвинутую кандидатуру Пашиняна. Парламентские фракции не стали выдвигать своих кандидатов в премьеры.

Именно на такое развитие событий надеялся Пашинян, когда объявил о своей отставке.

Но сроки проведения выборов вызывали разногласия. К примеру, Республиканская партия выступала за проведение досрочных выборов в мае-июне следующего года.

"Выборы проходят в довольно поспешной обстановке, потому что вы знаете, что буквально за два месяца было объявлено о решении пройти через процедуру внеочередных выборов. Я считаю, что это довольно сильно подорвало возможности политического поля сконсолидироваться, политических партий создать новые союзы, провести внутрипартийные процедуры, в том числе съезды и так далее", - сказал Би-би-си Виген Саргсян, бывший министр обороны, возглавляющий список бывшей правящей партии.

В то время, как Пашинян рассказывает о свободных и демократичных выборах, в РПА говорят о нарушениях в ходе голосования и обвиняют политика в давлении на оппонентов.

Согласно заявлению партии, именно с этим было связано решение апелляционного суда в преддверии выборов вновь отправить под стражу экс-президента Роберта Кочаряна.

"Очевидно, власти и Пашинян лично организовали это задержание в предвыборный период, чтобы укрепить атмосферу страха в стране, показать силу и усилить давление на политических оппонентов", - так прокомментировали в Республиканской партии решение суда.

После того, как Пашинян был избран главой правительства, многим бывшим чиновникам и их родственникам были предъявлены обвинения.

Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в связи с делом о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года. Тогда в ходе беспорядков и столкновений протестующих и силовиков погибли десять человек. На тот момент Кочарян был президентом Армении.

По этому делу обвиняется также бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров и бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян. Но Хачатурова выпустили под залог, а Арутюнян находится в розыске.

Сам Пашинян отрицает связь между этим уголовным делом и выборами в Армении.

"Я не буду комментировать арест Кочаряна накануне выборов, потому что этот процесс, это уголовное дело началось давно и это, конечно же, никак не связано с выборами. Процесс начался, если не ошибаюсь, 5 месяцев назад, и расследование продолжается",- рассказал он Би-би-си.

Пашинян - бесспорный лидер

В новоизбранном парламенте будет, как минимум, 101 депутат. Помимо общегосударственных партийных списков, в 13 избирательных участках избиратели выбирают депутатов по территориальным, так называемым рейтинговым спискам партий и блоков.

В том, что политический блок Пашиняна "Мой шаг" на этих выборах наберет наибольшее число голосов, мало кто сомневался. Возглавивший протестное движение весной лидер "бархатной революции" остается популярной фигурой в Армении.

Кроме его блока, в выборах принимают участие еще десять партий и блоков, в том числе и Республиканская партия, бывшая правящая партия в Армении. Для прохождения в парламент партия должна набрать, как минимум 5%, а блок- 7% голосов избирателей. При этом, согласно законодательству Армении, в парламент пройдут не менее трех партий, набравшие больше всего голосов, вне зависимости от набранных ими процентов.

"Если третья партия набирает два-три процента из необходимых пяти, они все равно будут в парламенте. И наоборот - если лидирующая партия наберет 40%, им добавляются еще мандаты, они должны набрать 50% плюс один голос", - поясняет политолог Степан Даниелян.

Оппозиция должна иметь не менее 30% мест в парламенте, и, если они не набираются, то автоматически к ним прибавляются голоса, мандаты.

Но, по словам Даниеляна, реальной оппозиции сегодня в Армении нет, и доверие у избирателей низкое ко всем политическим партиям, в том числе и к политической силе Пашиняна.

Избиратели, которые голосуют за "Мой шаг", на самом деле, голосуют лично за Пашиняна, говорит он.

"Есть мнение о том, что надо было подождать до весны, чтобы новые партии, которые у нас сейчас возникают, могли оформиться, посмотреть, как работает правительство, какие результаты - и потом какой-то более осознанный выбор мог бы быть к весне"- отмечает политолог.

По словам Даниеляна, угроза для демократического развития Армении сегодня не в высокой популярности Пашиняна, а в конституции страны,

"Серж Саргсян создал себе конституцию, для себя, и вся неограниченная в каком-то смысле власть у премьер-министра. И вот это все перешло к Пашиняну. Он когда-то обещал, что предпримет какие-то конституционные реформы, чтобы ветви власти были более сбалансированы, но несколько дней назад он сказал, что это у нас новая конституция, надо посмотреть, подождать. По сути, он отказался от своей затеи, ему нравится иметь такую власть", - говорит Даниелян.

В том, что Республиканская партия станет главной оппозиционной силой, аналитики сомневаются, отмечая, что партия, которая получила большинство на предыдущих парламентских выборах, сегодня может даже не попасть в парламент.

На парламентских выборах в апреле 2017 года Республиканская партия получила 58 из 105 мест в Национальном собрании.