Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/Getty Images Image caption Дважды осужденный на пожизненное заключение еще ни дня не провел в колонии

Бывший милиционер Михаил Попков приговорен Иркутским областным судом к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима. Он признан виновным в совершении 56 убийств. Попков обжаловал приговор, так как не хочет терять пенсию.

Четыре года назад Попков уже был приговорен к пожизненному сроку за 22 убийства. После приговора, еще до отправки в колонию, он признался в совершении еще 59 убийств и одном покушении на убийство.

Расследование второго дела "ангарского маньяка" заняло около трех лет, а судебный процесс длился год.

Помимо второго пожизненного заключения суд приговорил его к лишению звания младшего лейтенанта милиции. По словам гособвинителя Александра Шкинева, это не устроило Попкова, и тот намерен обжаловать приговор.

"Это лишает его права на получение пенсии", - пояснил Шкинев журналистам.

Как сообщает Интерфакс, до сих пор Попков получал пенсию МВД в размере 24 тыс. рублей ежемесячно и надеялся, что ему сохранят эти выплаты, потому что он активно сотрудничал со следствием. Сейчас осужденному 53 года.

Маньяк в погонах

До 1998 года Попков работал оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска и убивать начал, когда еще работал в милиции. Причем, по данным СМИ, как минимум три убийства он совершил, когда был на дежурстве - в служебной форме и используя милицейский автомобиль. Различные орудия убийств он возил с собой.

Попков охотно рассказывал следователям об убийствах, называл себя "чистильщиком" и утверждал, что убивал только женщин, "ведущих разгульный образ жизни". На самом деле он заманивал в свою машину поздно возвращавшихся домой девушек, пишет Интерфакс.

Правообладатель иллюстрации SVF2/Getty Images Image caption Тела изувеченных и изнасилованных убийца оставлял в безлюдных местах

В одном из интервью во время второго расследования Попков заявил, что к убийствам его подтолкнула измена жены. Он находил своих жертв на остановках или около кафе в Ангарске. Часто женщины были в состоянии алкогольного опьянения. По словам Попкова, он наказывал их за то, что "они бросали мужей и детей дома и гуляли, как в последний раз".

Самой младшей из пострадавших было 15 лет.

Как сообщают информагентства, Попков хвастался перед сокамерниками, что на его счету больше жертв, чем у известного советского маньяка Андрея Чикатило.

Чикатило признавался в 56 убийствах, в суде было доказано 43.

Жертвами Попкова за 16 лет - с 1994-й по 2010 год - стали, согласно двум приговорам, 78 человек. В том числе коллега-милиционер, убитый в 1999 году.

Во время второго судебного процесса из обвинения, в котором речь шла о 59 убийствах, были исключены три эпизода, поскольку не было представлено доказательств самого события преступления, сообщает Интерфакс. Таким образом, второй пожизненный срок он получил за 56 убийств.

Изувеченные тела со следами сексуального насилия находили в безлюдных районах Иркутской области. Своих жертв он оставлял около трасс или дорог Ангарска, некоторые из них были найдены живыми, но умерли в больнице.

В 1998 изнасилованная девушка, найденная живой, опознала сотрудника Ангарского УВД, который завез ее в лес, однако дело тогда осталось нераскрытым.

Проверили несколько тысяч человек

Следственный комитет России возобновил расследование дела "ангарского маньяка" в 2012 году.

Причастность Попкова к преступлениям, совершенным в 2003 году, была установлена в том числе в результате молекулярно-генетической экспертизы. В поисках насильника и убийцы следователи проверили несколько тысяч человек. Также на одном из мест преступления были найдены следы шин его личной "Нивы".

Попков планировал купить новый автомобиль и в июне 2012 года отправился за покупкой во Владивосток - там он и был задержан полицией. Вначале ему было предъявлено обвинение в трех убийствах; он написал явку с повинной, признавшись еще в 20 эпизодах.

Первый суд над Попковым также проходил в Иркутском областном суде. Приговор был вынесен в январе 2015 года.