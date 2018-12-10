Льва Пономарева не отпустили из-под ареста на похороны Алексеевой

Правообладатель иллюстрации Zurab Dzhavakhadze/Tass Image caption Лев Пономарев и Людмила Алексеева (фото 2014 года)

Руководителю движения "За права человека" Льву Пономареву, отбывающему 16 суток административного ареста, не разрешили посетить похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать", - цитирует РИА Новости судью Тверского суда Москвы Дмитрия Гордеева.

Суд также пришел к выводу, что Алексеева не была близким человеком для Пономарева и их общение сводилось к работе над совместными проектами.

Ранее сообщалось, что самого Пономарева не доставили на судебное заседание. Адвокаты выступили с ходатайством о рассмотрении вопроса в отсутствие правозащитника или о переносе заседания, однако судья постановил продолжить заседание без Пономарева.

77-летний Пономарев, отправленный под арест за нарушение правил проведения массовых акций, обратился в Тверской суд Москвы с просьбой разрешить ему посетить похороны Алексеевой, которая умерла в субботу на 92 году жизни.

В заявлении Пономарев просил суд вынести постановление о прекращении исполнения административного ареста "в связи с возникновением исключительных тяжелых обстоятельств - смерти близкого человека, Людмилы Михайловны Алексеевой".

"Прошу предоставить мне возможность прощания с близким человеком и организации ее похорон", - написал правозащитник.

Просьбу правозащитника поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Я поддерживаю, что его не только надо отпустить на похороны, но вообще считаю, что это нонсенс, что он находится сейчас под арестом", - сказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря в возрасте 91 года

На церемонии прощания с Алексеевой может побывать и президент Владимир Путин. Этого не исключил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Я этого не исключаю. Тем более что завтра будет день во многом посвящен правозащитной проблематике", - сказал он.

Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря. Ей был 91 год.

Церемония прощания с ней пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве, Алексееву похоронят на Троекуровском кладбище.

Пресс-служба президентского совета по правам человека в понедельник опубликовала обращение Алексеевой, которое она успела дописать, находясь в больнице. В нем правозащитница призывает своих коллег объединиться в акциях для защиты Пономарева.

В конце октября главу общероссийского движения "За права человека" Пономарева задержали у центрального здания ФСБ, а 5 декабря Тверской районный суд Москвы арестовал его на 25 суток за призыв к участию в акции "За наших и ваших детей" в поддержку молодых людей, взятых под стражу по делам "Нового величия" и "Сети".

В пятницу, 7 декабря, Мосгорсуд отказался освободить его. При этом срок ареста 77-летнего правозащитника был сокращен с 25 суток до 16.

За что арестовали Пономарева?

Тверской суд признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Поводом к этому стала публичная запись Пономарева в "Фейсбуке", в которой он призывал принимать участие в акции "За наших и ваших детей", состоявшейся у здания ФСБ в Москве 28 октября.

Адвокат Резник на заседании Мосгорсуда обратил внимание, что пост Пономарева был репостом заявления "Родительской сети".

Организаторами митингов стали родители молодых людей, обвиняемых по "экстремистским" статьям в рамках дел "Нового величия" и "Сети". Власти отказались согласовать акцию, но она все равно прошла в нескольких городах. Москве были задержаны 18 участников.

Ранее Пономарева оштрафовали на 10 тысяч рублей за одиночный пикет 23 июля в поддержку двух фигуранток дела "Нового величия".

По делу "Нового величия" проходит 10 человек. Четверо арестованы, шестеро под домашним арестом. Они не признают своей вины.

В минувшую пятницу Дорогомиловский суд Москвы оставил под домашним арестом Марию Дубовик и Анну Павликову. Эти девушки стали самыми известными фигурантками дела, в их поддержку в Москве проводился "Марш матерей", после чего их перевели из СИЗО под домашний арест.

Следствие утверждает, что участники "Нового величия" хотели насильственно сменить существующий политический строй в России.

По делу "Сети" проходят 11 человек, это антифашисты, в основном из Пензы и Санкт-Петербурга. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе. Фигуранты дела жаловались на пытки.

Кто такой Лев Пономарев?

Лев Пономарев - один из старейших правозащитников России. По образованию он физик. В конце 1980-х годов Пономарев начал участвовать в правозащитном движении и стал одним из основателей правозащитного общества "Мемориал".

В 1990 году он избрался депутатом Верховного совета РСФСР и впоследствии возглавлял парламентскую комиссию по расследованию деятельности ГКЧП.

После разгона Верховного совета Пономарев в 1993 году баллотировался во вновь созданную государственную думу, но выборы проиграл. В парламент он, однако, попал, получив мандат умершего депутата.

После 1996 года он не занимал выборных должностей, но активно занимался правозащитной и политической деятельностью. Он создал движение "За права человека", выступал в защиту осужденного владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и входил в политсовет движения "Солидарность".