Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/Tass/Getty Images Image caption Возможность переноса столицы ДФО во Владивосток обсуждается не первый месяц

Президент России Владимир Путин согласился перенести столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток по просьбе врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Соответствующее письмо Кожемяко с резолюцией Путина опубликовало издание РБК. Подлинность документа изданию подтвердили источник в Кремле и собеседник, близкий к администрации президента. Вскоре эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В сентябре на губернаторских выборах в Хабаровском крае кремлевский назначенец единоросс Вячеслав Шпорт проиграл кандидату от ЛДПР; неудача постигла и ставленника Путина в Приморье, врио губернатора Андрея Тарасенко - из-за массовых нарушений во втором туре итоги выборов были аннулированы.

Поскольку от дальнейшего участия в предвыборной гонке Тарасенко отказался, в дело вступил политический тяжеловес Олег Кожемяко - Путин досрочно снял его с должности губернатора Сахалинской области, назначил врио главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора региона.

Новые выборы назначены на 16 декабря, Кожемяко считается фаворитом: его самый серьезный конкурент, коммунист Ищенко, который называл себя фактическим победителем предыдущих выборов, не смог выдвинуться повторно, так как ему не дали пройти муниципальный фильтр.

С предложением перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска в возглавляемый им регион Кожемяко выступил в начале октября, всего через несколько дней после назначения.

"Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим", - говорил Кожемяко журналистам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сдержанно прокомментировал эту идею, отметив, что существует много факторов в ее поддержку, но в то же время есть и "иные точки зрения".

"Типа аппендицита"

Губернатор Хабаровского края и член партии ЛДПР Сергей Фургал, опередивший на губернаторских выборах в сентябре единоросса Вячеслава Шпорта, скептически относится к переносу столицы ДФО.

На прошлой неделе Фургал заявил, что перенести столицу федерального округа невозможно, так как в Хабаровском крае находится несколько десятков важнейших учреждений, а сам Хабаровск имеет более выгодное логистическое положение, чем Владивосток.

"Владивосток, каким бы он хорошим ни был, - это все-таки типа полуострова, типа аппендицита. Стратегически этого тоже делать нельзя", - сказал он.

Как сообщала ранее Русская служба Би-би-си, Владимир Путин уже несколько недель не принимает и не поздравляет лично с победой губернаторов, выигравших выборы у ставленников Кремля. В их числе - и новый глава Хабаровского края Сергей Фургал.