Жильцы дома в Москве потребовали не сдавать квартиру онкобольным. Вмешалась прокуратура

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Генпрокуратура России начала проверку в связи с сообщениями в СМИ о том, что жильцы многоквартирного дома в Москве собирают подписи под требованием не сдавать квартиру онкобольным. Авторы обращения уверены, что рак заразен.

8 декабря 2018 года издание "Такие дела" со ссылкой на координатора фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Наталью Машкову рассказало, что в одном из домов в Москве по подъезду распространяется листовка с требованием закрыть "онкодиспансер". Листовку написала местная жительница, в ней, помимо прочего, утверждается, что рак - "это заразное инфекционное заболевание".

Под "онкодиспансером" имеется в виду квартира, которую снимает благотворительный фонд для семей с онкобольными детьми, приезжающих в Москву на лечение, пишет издание.

Позднее репортаж о жильцах дома, не желающих жить рядом с онкобольными, снял телеканал "Москва-24". В репортаже старшая по подъезду Елена Аллина жалуется, что в их дом приезжают онкобольные со всей России. Против соседства с квартирой для больных раком в репортаже высказались еще несколько жителей дома.

10 декабря генпрокуратура России сообщила, что ведет проверку ситуации. Прокуроры оценят, законна ли постановка вопроса о недопустимости проживания больных детей в многоквартирном доме.

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"Людоедская позиция"

Публикация "Таких дел" и репортаж "Москвы-24" вызвали широкий резонанс. Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович в разговоре с ТАСС заявил, что его ведомство готово вмешаться в ситуацию, если больным раком детям будут мешать заселиться в квартиру.

"Эта пещерная, людоедская позиция для людей XXI века, да еще живущих в большом европейском мегаполисе, вызывает у меня брезгливость и отторжение. Сочетание агрессии и невежества - это очень опасный симптом. Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых", - заявил он.

Бунимович отметил, что собирать подписи за или против чего-либо имеет право любой гражданин, и на этой стадии юридическое вмешательство в ситуацию не требуется.

Председатель совета Cancer Fund Андрей Павленко отметил, что рак из-за недостаточного информирования стигматизирован, и из-за этого у людей появляются неверные представления об этом заболевании.

"Рак не заразен абсолютно, это всем должно быть понятно. Как это объяснить простому человеку - просто рассказывать об этом больше", - сказал Павленко агентству ТАСС.

Директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова утверждает, что для благотворительных организаций съем квартиры для больных из регионов - нормальная практика. Только "Подари жизнь" снимает для этих целей более 40 квартир в Москве. Она отмечает, что в прошлом неоднократно приходилось объяснять окружающим, что дети, перенесшие операции в связи с онкозаболеваниями, носят маски не потому, что они сами заразны, а из-за уязвимости ослабленного организма перед вирусами.