Протесты во Франции: Макрон обещает поднять зарплаты и снизить налоги

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал повысить в стране минимальную заработную плату, а также понизить некоторые налоги и сборы. Заявление было сделано после нескольких недель массовых протестов, часто сопровождавшихся насилием.

Демонстранты протестовали против повышения налогов на бензин и растущих цен.

Выступив перед нацией по телевидению, президент Макрон признал, что чувства гнева и возмущения, которые испытывают протестующие, во многом оправданы.

По его словам, минимальная заработная плата во Франции, начиная с 2019 года, возрастет на 100 евро в месяц.

Он также объявил об отмене запланированного повышения налогообложения малоимущих пенсионеров, сверхурочные не будут облагаться налогом, а работодателей отныне будут стимулировать к тому, чтобы они выплачивали своим сотрудникам к концу каждого года премиальные, также не облагающиеся налогом.

Однако Макрон отказался повысить налоги для богатых, заявив, что это ослабит экономику в условиях, когда нужно создавать новые рабочие места.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Я принимаю часть вины за создавшуюся ситуацию", - заявил президент Макрон

Макрон, который до сих избегал громких заявлений по поводу волны протестов, охвативших Францию, сказал, что многие сейчас, очевидно, недовольны условиями жизни, и считают, что к ним никто не прислушивается.

По его словам, за последние 40 лет во многих деревнях и сельских районах оставалось все меньше и меньше государственных социальных служб, а условия жизни ухудшались.

В обществе, по словам президента, оказалось слишком много людей, к мнению которых никто не прислушивался, а их проблемы не признавались. В результате об этих людях, по его словам, просто забыли.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В обществе, по словам президента Макрона, оказалось слишком много людей, к мнению которых никто не прислушивался, а их проблемы не признавались

"Я принимаю часть вины за создавшуюся ситуацию. Может быть, я создавал впечатление, что меня заботят другие вещи, что у меня другие приоритеты. Я знаю, что многие из вас были задеты моими словами", - сказал президент Франции.

Макрон сказал, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация в экономике и социальной сфере.

В прошлом Макрон был банкиром, и его часто обвиняют в том, что его не интересует жизнь простых людей.

В понедельник он попытался изменить это впечатление. Президент пообещал встретиться с мэрами со всех регионов Франции и начать "беспрецедентные дебаты".

"Мы должны решить проблему иммиграции", - добавил Макрон.