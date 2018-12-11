Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Задержанную в июле уроженку Барнаула обвинили в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте

В понедельник защита россиянки Марии Бутиной и вашингтонская федеральная прокуратура направили судье Тане Чаткэн совместное ходатайство о проведении внеочередного заседания, на котором Бутина признает себя виновной. Заседание пройдет в 15 часов в среду.

Россиянка была арестована в Вашингтоне 15 июля, а два дня спустя федеральное большое жюри утвердило обвинительно заключение по ее делу.

Бутину, которой 10 ноября исполнилось 30 лет, обвинили в преступном сговоре и в том, что она действовала в США в качестве агента иностранного правительства, не известив, как положено, американский минюст.

Вопреки распространенному мнению, ей инкриминировалось нарушение не закона о регистрации иностранных агентов (FARA), за которое ей бы грозило до 5 лет тюрьмы, а 951-й секции федерального уголовного кодекса, за которое суд мог бы приговорить ее к 10 годам.

Судья отказалась выпустить Бутину под залог, и женшина продолжала сидеть в вашингтонской тюрьме. Там ее регулярно навещали российские дипломаты, чья необычная забота о ней использовалась прокуратурой как еще одно доказательство вины Бутиной.

В сентябре прокуроры послали судье прошение, в котором многозначительно отмечали, что на тот момент "российское правительство совершило шесть консульских визитов к Бутиной и направило госдепартаменту четыре дипломатические ноты по ее делу".

По словам прокуроров, "за последний месяц Россия направила больше дипломатических нот в защиту обвиняемой, чем по поводу любого другого российского гражданина, арестованного в США за последний год".

Судья запретила сторонам комментировать дело Бутиной публично, поэтому пока неясно, в чем именно признает себя виновной росиянка. Но ясно, что признание значительно сократит срок, к которому ее теперь приговорит судья.

Как сообщает ABC News со ссылкой на соглашение Бутиной со следствием, она признает себя виновной по некоторым пунктам обвинения и готова сотрудничать со следствием. По данным телеканала, соглашение было подписано 8 декабря и будет представлено на заседании, которое пройдет в среду.

Что дело кончится именно таким образом, было очевидно уже почти месяц. 15 ноября адвокаты Бутиной направили судье обстоятельное и, на первый взгляд, вполне убедительное прошение о закрытии дела.

Защита доказывала что россиянка не агент влияния, каким ее изображает прокуратура, а обыкновенная студентка, желавшая посвятить себя делу улучшения отношений между Россией и США и заводившая для этого связи на вашингтонских верхах.

Но на следующий же день адвокаты отозвали прошение. Вместе с прокуратурой они известили судью о том, что ведут переговоры о разрешении дела, и попросили ее отложить на две недели все запланированные судебные мероприятия по Бутиной.

Двух недель оказалось недостаточно, но стороны продолжали переговоры, которые сейчас, наконец, принесли плоды.