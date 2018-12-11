Россия отправила два стратегических ракетоносца в Венесуэлу. Зачем?

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Два стратегических ракетоносца Ту-160, транспортный самолет Ан-124 и пассажирский Ил-62 прибыли в Венесуэлу. Россия помогает учить венесуэльских летчиков - несмотря на тяжелый экономический кризис в стране.

Первым о том, что Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика, сообщило американское издание The Washington Free Beacon. Ссылаясь на источники в Пентагоне, оно написало, что самолеты должны принять участие в учениях, включающих в себя дозаправку на дальних расстояниях.

Издание отмечало, что за бомбардировщиками, способными запускать крылатые ракеты с ядерными боеголовками, будут пристально следить в минобороны США.

Днем в понедельник министерство обороны Великобритании сообщило, что российские бомбардировщики пролетели над Северной Атлантикой. Как заявили в ведомстве, для их сопровождения с авиабазы в Шотландии были подняты два истребителя королевских ВВС. Судя по курсу, российские ракетоносцы летели в Венесуэлу, отмечали в ведомстве.

"Глубокий обмен опытом"

Вечером 10 декабря информацию о переброске самолетов в Венесуэлу подтвердили в минобороны России. Там заявили, что два стратегических ракетоносца Ту-160, а также тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) приземлились в аэропорту Каракаса.

На отдельных этапах полета российские ракетоносцы сопровождали истребители ВВС Норвегии, отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны России.

В военном ведомстве также сообщили, что в международном аэропорту Майкетия экипажи российских стратегических ракетоносцев торжественно встречали министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и представители российского посольства в Каракасе.

Как сообщило венесуэльское издание "Универсаль", Лопес в ходе мероприятия заявил, что российские самолеты примут участие в совместных учениях с венесуэльскими военными.

"Мы готовимся к тому, чтобы в случае необходимости защищать Венесуэлу до последнего вздоха. И мы будем делать это с нашими друзьями, которые выступают за уважительные отношения между странами", - цитирует издание Лопеса.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что командующий дальней авиацией России Сергей Колыбаш, в свою очередь, заявил, что учения призваны обеспечить "глубокий обмен опытом между пилотами и техническим персоналом" из обеих стран.

Реакция США

Во вторник отправку Россией ракетоносцев Венесуэлу прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео.

"Российское правительство отправило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и попирают свободу, в то время как их народы страдают", - написал он в "Твиттере".

Не в первый раз

Это не первый подобный перелет российских Ту-160 в Венесуэлу. Ранее эти стратегические ракетоносцы побывали в Венесуэле в сентябре 2008 года и в октябре-ноябре 2013-го, напоминает ТАСС.

На прошлой неделе Россию посетили президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава минобороны страны Лопес. Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ России будут заходить в порты этой страны.

Мадуро встречался с президентом Владимиром Путиным. "Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остается сложной, - говорил ему Путин. - Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы".

В конце октября в Венесуэлу, находящуюся в состоянии глубокого экономического кризиса, прибыли чиновники сразу нескольких российских ведомств. Как объяснял глава МИД России Сергей Лавров, они приехали для обмена опытом в области проведения экономических реформ.

В августе из-за гиперинфляции национальная валюта Венесуэлы была привязана к курсу венесуэльской криптовалюты петро. Во вторник глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман заявил, что инфляция в Венесуэле в годовом исчислении достигла 1 300 000%.