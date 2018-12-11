Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS/Getty Images

Виктор Золотов подал иск о защите чести к Алексею Навальному. Глава Росгвардии хочет, чтобы суд взыскал с оппозиционера 1 млн рублей и обязал его опровергнуть сведения из расследования о поставках ведомству продуктов. Накануне стало известно, что проверку этих поставок проводит прокуратура.

Как заявил ТАСС представляющий интересы Золотова адвокат Шота Горгадзе, исковое заявление подано во вторник в Люблинский суд Москвы. В нем Золотов требует признать порочащими и несоответствующими действительности сведения, распространенные Навальным.

"В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - сказал Горгадзе. Если Золотов выиграет суд, он отдаст деньги на нужды одного из детских домов, пообещал адвокат в разговоре с Интерфаксом.

"Очень смешно. Вчера ФСБ подтвердила выводы нашего расследования и назвала контракт Росгвардии на закупку продовольствия "коррупционноемким". А сегодня глава Росгвардии Золотов подает на меня в суд. Что же на ФСБ не подал? Ну ок, я все это и в суде скажу", - ответил Навальный в "Твиттере".

Накануне издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по запросу ФСБ возбудила дело о нарушении законодательства при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов".

Этот комбинат упоминался в вышедшем в августе расследовании ФБК как единственный поставщик продуктов для Росгвардии. Ранее он также подал в суд на Навального.

После публикации РБК в главной военной прокуратуре сообщили, что проводят проверку соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии.

В Кремле еще не знают, что Золотов подал иск к Навальному, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Я даже не знаю, что он [иск] есть. Это, наверное, надо все-таки в Росгвардии узнавать", - сказал он журналистам.

Media playback is unsupported on your device Золотов vs Навальный: пьеса в трех действиях

Навальный против Золотова

В августе этого года основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование "Картошечка Росгвардии".

В нем говорилось, что находящийся в Крыму мясокомбинат "Дружба народов", по распоряжению премьера Дмитрия Медведева наделенный правом монопольных поставок для Росгвардии, продает ей капусту, картошку, лук и замороженное мясо по ценам в несколько раз выше рыночных.

11 сентября глава Росгвардии, экс-начальник охраны президента Золотов записал видеообращение, в котором отверг обвинения Навального и заявил, что если политик еще раз позволит "оскорбительный или клеветнический тон" в его адрес, то он "вытрет" о него ноги и "устроит шоу с показом для всего личного состава Росгвардии".

Кроме того, Золотов вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него "сочную отбивную".

Навальный, с августа отбывавший несколько административных арестов подряд, ответил Золотову только 18 октября. Он заявил, что принимает вызов, и предложил главе Росгвардии встретиться на дебатах в прямом эфире федерального телевидения. Золотов на это ответил, что приглашал оппозиционера "на другое".