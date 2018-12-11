Google оштрафовали в России на полмиллиона рублей

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Роскомнадзор впервые принял решение оштрафовать одну из крупнейших интернет-компаний мира за отказ выполнять требования российского законодательства.

"Мы сегодня оштрафовали Google на 500 тысяч", - сказал глава ведомства Александр Жаров.

Штраф в 500 тысяч рублей (более 7,5 тысяч долларов) наложен в рамках административного дела об отказе компании подключиться к реестру запрещенных в России интернет-сайтов. В случае присоединения к государственной информационной системе сайт Google перестал бы выдавать адреса запрещенных сайтов при поиске.

Протокол об административном правонарушении был составлен Роскомнадзором в ноябре, компании Google было дано время на "устранение нарушения".

По закону решение об административном штрафе служба имеет право выносить самостоятельно. "Не нагружая суд", - говорил об этом пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Жаров сообщил журналистам, что его ведомство будет продолжать добиваться от Google выполнения закона и в ближайшее время может возбудить еще одно дело в отношении американской компании.

"Будем и дальше, к сожалению, продолжать этот процесс, возбуждать следующее административное дело, тоже по Google. Все остальные [поисковики] у нас исполняют законодательство", - цитирует его Интерфакс. "Подождем еще энное количество времени - дней, часов, недель, и затем начнем следующее административное дело", - добавил Жаров.

Корпорация Google пока не прокомментировала штраф. Ее позицию изложил руководитель Роскомнадзор. По его словам, в ответе компании было сказано, что, по ее мнению, она соблюдает российское законодательство.

В России запрещены более 100 тысяч интернет-сайтов, в том числе сайты мессенджера Telegram, социальной сети для профессионалов LinkedIn, сайты СМИ и оппозиционеров, например Grani.ru и Kasparov.ru.

За неподключение к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) с перечнем запрещенных сайтов предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Роскомнадзор будет исходить из этой "вилки", если решит снова привлечь Google к ответственности, сказал Жаров.

Закон, который обязывает поисковики подключиться к ФГИС, вступил в силу в конце сентября, после чего Роскомнадзор направил свои требования Google, "Яндексу" и Mail.Ru. Через месяц ведомство сообщило, что Google не подчинился направленному ей требованию о подключении к системе.

В начале сентября корпорация Google отключила на принадлежащем ей видеосервисе YouTube рекламу 80 роликов с призывом выйти на акции против повышения пенсионного возраста, инициированные оппозиционером Алексеем Навальным. Этого требовали ЦИК России и другие органы власти.