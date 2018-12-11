Выход российского экипажа МКС в открытый космос: прямая трансляция

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Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в открытом космосе обследуют обшивку корабля "Союз МС-09", чтобы выяснить причины появления отверстия в корпусе и установить заплатку.

NASA на своем YouTube канале ведет прямую трансляцию операции, которая должна занять шесть часов.

Космонавтам предстоит вскрыть теплоизоляцию и микрометеоритную защиту, а также взять пробы с внешней поверхности обшивки "Союза МС-09". Образцы будут переданы на Землю для дальнейшего изучения.

Операция осложняется тем, что корабль не предназначен для ремонта в открытом космосе, и в месте, где ведутся работы, отсутствуют поручни и специальные приспособления для прикрепления и передвижения космонавтов. Поэтому Олегу Кононенко придется добираться до места проведения работ по стреле манипулятора, которой будет управлять Прокопьев.

30 августа на МКС была зафиксирована утечка воздуха, после чего в корпусе бытового отсека обнаружено отверстие. Утечку ликвидировали, загерметизировав отверстие, но установить причину его появления пока не удалось.

Рассматривались версии попадания в корпус микрометеорита, производственного брака и диверсии, в том числе вариант преднамеренного повреждения корабля уже в космосе - на последний вариант активно намекали российские СМИ.

Позднее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что первую версию можно отбросить, так как, по его словам, имело место воздействие неуверенной рукой: "Там идет скольжение сверла по поверхности".