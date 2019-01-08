В Анкаре начинается суд по делу об убийстве российского посла в Турции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Российский посол был убит несколькими выстрелами в спину

В Анкаре начинается суд над подозреваемыми в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года.

По версии прокуратуры, 28 обвиняемых связаны с проживающим в США проповедником Фетхуллой Гюленом и принадлежат к его организации FETO, которая в Турции признана террористической. Сам Гюлен все обвинения отвергает.

Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Центре современного искусства. 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в дипломата с криками "Аллаху акбар! Не забывайте Алеппо!".

Через несколько минут Алтынташ был убит в ходе перестрелки с сотрудниками сил безопасности.

По версии следствия, лидеры FETO приказали Алтынташу убить российского посла еще летом. Как сообщила турецкая прокуратура, изначально Алтынташ намеревался убить Карлова 27 июня 2016 года во время ужина для послов, организованного правящей партией Турции.

Неудавшийся план

Media playback is unsupported on your device Застрелив посла Карлова, Алтынташ начал выкрикивать политические лозунги

Карлов значился в списке приглашенных на ужин, который должен был пройти во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Будущий убийца посла Алтынташ мог попасть на это мероприятие, поскольку служил в спецподразделении полиции, которое периодически привлекали для работы на массовых мероприятиях, в том числе с участием высокопоставленных гостей.

Как говорится в обвинительном заключении, Алтынташ собирался попасть на ифтар, представившись сотрудником службы охраны. Для этого он даже достал значок сотрудника администрации премьер-министра Турции.

Но в итоге покушение не состоялось. Карлов поменял планы и уехал в командировку.

По данным прокуратуры, убийством посла члены FETO хотели осложнить отношения России и Турции.

По мнению властей Турции, сторонники Гюлена также стояли за неудавшейся попыткой военного переворота летом 2016 года.

Турция добивается экстрадиции Гюлена из США, но пока безуспешно. Сам Гюлен неоднократно осуждал переворот и отвергал обвинения в причастности к нему.

Нестыковки

Выстрелив в спину послу Карлову, Алтынташ прокричал: "Аллаху акбар! Мы потомки тех, кто поддерживал пророка Мухаммеда ради джихада! Не забудем Сирию, не забудем Алеппо!

Он также кричал: "Все, чьи руки в этих преступлениях, будут наказаны!"

Эти лозунги больше похожи на слова сторонников сирийской оппозиции, с оружием в руках борющейся с режимом Асада, чем на слова сторонников Гюлена. Более того, сам Гюлен нападение на посла резко осудил.

Сразу же после попытки переворота по подозрению в "принадлежности к организации Гюлена" были задержаны многие друзья и сослуживцы Алтынташа, однако он оставался вне подозрений и легко прошел сито проверок.

Некоторые отмечают, что фразы, которые выкрикивал Алтынташ, похожи на слова песни-гимна джихадистской группировки "Фронт Нусра", активно действовавшей на территории Сирии в 2016 году.

В социальных сетях действия Алтынташа поддержали и одобрили с аккуантов, связанных с экстремистскими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе признаны террористическими в ряде стран мира, в том числе и в России).

Алтынташ - не первый человек, чьи действия осложнили отношения Турции и России и кого записали в сторонники Гюлена.

В ноябре 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24М. Российский самолет принимал участие в военной операции в Сирии и нарушил воздушную границу Турции. Пилот Олег Пешков в итоге погиб.

Летчики ВВС Турции, принимавшие участие в инциденте, продолжили службу. Но вскоре после попытки госпереворота в Турции президент Эрдоган обвинил обоих военных в содействии Гюлену.

Эрдоган заявил, что летчики намерено сбили российский бомбардировщик, чтобы ухудшить отношения Анкары и Москвы.

Кто есть кто в списке обвиняемых?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обвиняемых привозят на заседания суда под усиленной охраной. На некоторых, как, например, на Шагина Согута, надевают бронежилет

Всего в списке обвиняемых - 28 человек. Вот несколько наиболее важных персонажей:

Фетхулла Гюлен возглавляет список обвиняемых. Он считается главным политическим оппонентом нынешних властей Турции и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пожилой оппозиционер ведет уединенный образ жизни в добровольном изгнании в США и отрицает какую-либо причастность как к попытке государственного переворота, так и к убийству посла Карлова. Перед судом в Анкаре он физически не предстанет.

Далее в списке обвиняемых - ряд ближайших соратников Гюлена, которых прокуратура обвиняет в идеологическом содействии непосредственным организаторам убийства посла.

Мустафа Тимур Озкан - один из тех, кто предстанет перед судом Анкаре. Тимур Озкан организовывал выставку "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", в ходе открытия которой и был застрелен посол Карлов. Ранее Тимур Озкан издал книгу про путешествия "От Калининграда от Камчатки". При этом до своего задержания Тимур Озкан сообщил журналистам, что видел будущего убийцу за три дня до преступления в том самом выставочном зале. Алтынташ, по словам организатора выставки, внимательно осматривал зал.

Хайреддин Айдынбаш - в момент убийства Карлова он был главой медиагруппы Guru, до этого работал на государственном турецком телеканале TRT Avaz. Несколько раз организовывал выставки вместе Мустафой Тимуром Озканом. Следствие считает, что Айдынбаш и Тимур Озкан умышленно проводили все эти мероприятия, чтобы рано или поздно заманить туда посла Карлова и убить его. На допросах Айдынбаш признал, что был связан с FETO, но, по его словам, покинул организацию в 2008 году. Следствие считает, что Тимур Озкан и Айдынбаш специально назначили открытие выставки, на который был убит Карлов, за день до московской встречи глав МИД Турции, России и Ирана по Сирии. Прокуратура уверена, что тем самым FETO пыталась сорвать переговоры дипломатов.

Веби Кюршад Акалин - бывший сотрудник Национальной разведывательной организации Турции. Работал в отделе, специализировавшемся на России. Во время допросов заявил, что по просьбе представителей FETO собирал информацию о том, как охраняют посла Карлова во время публичных мероприятий. При этом Акалин утверждает, что не знал, где и как будет использована собранная им информация. "Всему свое время" - якобы ответили ему представители FETO.

Шахин Согют - сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. По версии прокуратуры, именно он 9 декабря отдал Алтынташу приказ убить Карлова и морально готовил к этому молодого полицейского. В обвинительном заключении говорится, что Согют и Алтынташ много общались в одном из мессенджеров.

Серджан Башар - сотрудник полиции, сослуживец Алтынташа. Следствие считает, что он был своего рода куратором будщего убийцы и снимал для него квартиру.

Как шло расследование?

Media playback is unsupported on your device Карлову посмертно вручили высшую награду России - звезду героя страны

По данным следствия, Алтынташ оставил за собой значительный "электронный" след - в первую очередь, большое количество телефонных звонков.

Удалось установить, что в последние шесть месяцев он часто звонил нескольким сотрудникам полиции, а также чиновникам, которые были арестованы по подозрению в связях с FETO.

Самым сложным для следствия оказалось получить доступ к содержимому его телефона и ноутбука. Турецкие спецслужбы не смогли этого сделать.

К расследованию подключились российские спецслужбы. По сообщениям турецких государственных СМИ, россияне пытались взломать смартфон Алтынташа, но сделать этого им также не удалось.

Зато к декабрю 2017 года специалисты из Москвы, как сообщается, смогли прочитать некоторые данные с жесткого диска диска компьютера Алтынташа. Они утверждают, что использовали некие альтернативные методы извлечения информации. Как утверждает следствие, перед тем как отправиться на убийство, Алтынташ удалил все файлы из компьютера.

Как говорится в документах следствия, российские специалисты обнаружили на жестком диске два документа, в которых упоминался Фетхулла Гюлен, и 690 файлов с упоминанием слова "хезмет", которое в переводе с турецкого означает "труд".

После этого расследование убийства посла Карлова резко продвинулось вперед именно в том русле, которое устраивает и Анкару, и Москву.