Журнал Time назвал "человеком года" группу журналистов. В их числе - Джамаль Хашогги

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Смерть Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле вызвала международный резонанс

Американский журнал Time назвал "человеком года" группу журналистов, в числе которых - колумнист Washington Post Джамаль Хашогги, убитый в октябре при так до конца и не выясненных обстоятельствах.

В группу также вошли редактор оппозиционного филиппинского портала Мария Ресса, журналисты агентства Рейтер Ва Лон и Кья Со, осужденные в Мьянме за расследование насилия в отношении мусульман-рохинджа, а также коллектив американской газеты Capital Gazette, на редакцию которой в июне было совершено вооруженное нападение.

Time назвал этих журналистов "стражами" (Guardians). На портале издания отмечается, что они выбраны персонами года "за рискованный поиск правды, за неидеальный, но необходимый поиск фактов, за смелые высказывания и выступления".

В шорт-лист претендентов на звание "Человека года", опубликованный накануне, вошли, среди прочих, президент России Владимир Путин, американский спецпрокурор США Роберт Мюллер, президент США Дональд Трамп и супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган.

Кто такой Джамаль Хашогги?

Уроженец Саудовской Аравии, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги был известен своим критическим отношением к саудовским властям.

2 октября он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал.

Изначально саудовские власти отрицали факт смерти журналиста, однако 20 октября генпрокуратура страны сообщила, что он погиб в результате драки. Через несколько дней в ведомстве заявили, что убийство Хашогги было умышленным.

Власти Саудовской Аравии сообщили о задержании 18 подозреваемых по делу об убийстве, своих постов лишились несколько высокопоставленных саудовских чиновников.

Накануне глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что к убийству причастен генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммед Алотаиби.

Он также отметил, что Турция разочарована заявлением главы МИД Саудовской Аравии о том, что королевство не выдаст своих подданных в рамках расследования убийства.

Что известно о других "стражах"

Филиппинка Мария Ресса ранее работала на телеканале Си-эн-эн. В 2012 году она основала новостной портал Rappler, который известен критическими статьями в адрес президента Филиппин Родриго Дутерте

ранее работала на телеканале Си-эн-эн. В 2012 году она основала новостной портал Rappler, который известен критическими статьями в адрес президента Филиппин Родриго Дутерте Ва Лон и Кья Со сотрудничали с агентством Рейтер в Мьянме. В сентябре суд страны приговорил их к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне при работе над материалами о народности рохинджа

и сотрудничали с агентством Рейтер в Мьянме. В сентябре суд страны приговорил их к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне при работе над материалами о народности рохинджа Четверо журналистов газеты Capital Gazette в штате Мэриленд погибли в июле в результате нападения вооруженного мужчины. Позднее власти заявили, что нападавший проиграл суд против газеты, которая писала про обвинения в домогательствах в его адрес

Какие группы Time называл "человеком года"?

В прошлом году "человеком года" также была признана группа людей: тогда это звание досталось женщинам, запустившим онлайн-движение #MeToo.

Акция с хэштегом #MeToo, которым женщины-пользователи "Твиттера" сопровождали истории о том, как они стали жертвами сексуальных домогательств или насилия, в прошлом году приобрела огромную популярность в "Твиттере".

Традиционное почетное звание журнала впервые было присуждено в 1927 году и изначально называлось "Мужчина года". Большинство лауретов получили это звание индивидуально, однако и ранее были случаи, когда звание "Человек года" получала группа или сообщество.

Человеком 2014 года по версии Time стал каждый из борцов с Эболой, а в 2011 году журнал отметил значение Арабской весны и объявил "человеком года" обобщенного "протестующего".