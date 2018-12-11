Путин о деле Пономарева: "Мы не хотим событий, как в Париже"

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Суд не разрешил Пономареву присутствовать на похоронах Людмилы Алексеевой

Президент России Владимир Путин заявил, что попросит генпрокуратуру внимательнее разобраться в деле правозащитника Льва Пономарева, который отбывает 16-дневный арест по обвинению в призывах к несогласованной акции.

5 декабря Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Поводом к этому стало размещенное на личной странице Пономарева в "Фейсбуке" заявление группы активистов "Родительская сеть" по поводу планировавшейся на 28 октября акции "За наших и ваших детей" у здания ФСБ в Москве. Столичные власти отказались согласовать мероприятие.

В заявлении было сказано, что активисты все равно намерены выйти на Лубянскую площадь без плакатов и лозунгов, а также содержалась просьба ко всем, кто пожелает к ним присоединиться, "не приносить с собой флаги, ничего не скандировать, не перекрывать дорог, чтобы не подвергать никого напрасному риску". "В такой форме акция будет абсолютно законной", - говорилось в заявлении.

Полиция и судьи сочли публикацию правозащитника призывом к несанкционированной акции, решением Тверского суда он получил 25 суток административного ареста, позднее срок был сокращен до 16 суток.

"Я, конечно, попрошу [генпрокурора] Юрия Яковлевича Чайку посмотреть внимательно (на дело Пономарева). В то же время ставить под сомнение сейчас, в нашем разговоре, справедливость принятого судом решения мне очень трудно, просто невозможно", - сказал Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

Он подчеркнул, что в деле Пономарева "речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее".

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение", - резюмировал президент.

С просьбой проверить законность ареста Пономарева выступил член СПЧ Николай Сванидзе, который напомнил, что об этом просила правозащитница Людмила Алексеева, умершая 8 декабря в возрасте 91 года.

"Последнюю свою подпись за день до смерти Людмила Михайловна поставила в заявлении освободить Льва Александровича Пономарева… Стыд и позор для меня лично, что в день похорон Людмилы Михайловны и в день 100-летия [Александра] Солженицына, Лев Александрович Пономарев сидит в кутузке", - цитирует Сванидзе агентство РИА Новости.

В понедельник Тверской суд Москвы не разрешил Пономареву присутствовать на похоронах Алексеевой, мотивируя это тем, что она не была близким для него человеком и их общение сводилось к работе над совместными проектами.

Владимир Путин во вторник посетил церемонию прощания с Алексеевой.

"Негативные высказывания"

Тем временем пресс-служба Мосгорсуда раскритиковала журналистов за резкие высказывания в адрес судей, ведущих дело Пономарева.

"После вынесения данных судебных актов в различных СМИ были размещены публикации, содержащие субъективные, негативные, а в ряде случаев - недопустимые высказывания в адрес судей, рассмотревших дела и вынесших судебные акты, и судебной системы Москвы в целом", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.

Лев Пономарев - один из старейших правозащитников России. По образованию он физик. В конце 1980-х годов Пономарев начал участвовать в правозащитном движении и стал одним из основателей правозащитного общества "Мемориал".

В 1990 году он избрался депутатом Верховного совета РСФСР и впоследствии возглавлял парламентскую комиссию по расследованию деятельности ГКЧП.

После разгона Верховного Совета в 1993 году Пономарев баллотировался в Государственную думу, но выборы проиграл. В парламент он, однако, попал, получив мандат умершего депутата.

После 1996 года он не занимал выборных должностей, но активно занимался правозащитной и политической деятельностью. Он создал движение "За права человека", выступал в защиту осужденного владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и входил в политсовет движения "Солидарность".