Стрельба в Страсбурге: один человек убит, есть раненые

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Один человек погиб, и еще несколько были ранены в результате стрельбы в центре Страсбурга, сообщает городская полиция. Очевидцы сообщают, что слышали не менее десятка выстрелов.

Полиция и силы безопасности оцепили этот район города, там остановлено движение трамваев. Инцидент, как сообщается, произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города.

Министерство внутренних дел Франции подтвердило инцидент и призвало жителей Страсбурга не покидать помещений.

По информации городской полиции, один человек убит, шестеро ранены, ведутся поиски нападавшего.

Региональные власти заявили, что имеют дело с чрезвычайной ситуацией, которая продолжает развиваться, но не сообщили никаких подробностей.

Местный журналист Бруно Поссар сообщил в твите, что в центре города прозвучало не менее десяти выстрелов, сначала одиночных, потом очередями.

Пресс-секретарь Европейского парламента Эммануэль Фулон написал в "Твиттере", что в центре города возникла паника и что по улицам бежали вооруженные полицейские.

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