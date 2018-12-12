Тереза Мэй ведет переговоры с ЕС, но при этом может потерять работу

Правообладатель иллюстрации AFP

Британский премьер-министр Тереза Мэй, приехав в Брюссель, заявила, что европейские лидеры твердо намерены разрешить проблему единственной сухопутной границы Соединенного Королевства - между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Эта граница стала камнем преткновения для британского парламента.

Мэй выступила с этим заявлением после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Одновременно депутаты британского парламента от Консервативной партии обсуждают возможность вотума недоверия премьер-министру.

В настоящее время Тереза Мэй готовится к встрече с официальными лицами в руководстве Евросоюза - Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером. В ходе этой встречи она будет добиваться новых европейских гарантий по временным мерам пограничного контроля, которые смогли бы удовлетворить депутатов британского парламента.

Media playback is unsupported on your device Тереза Мэй не может выйти из машины на переговорах в Берлине

Президент Европейского Совета Дональд Туск написал в твите: "Длительное и откровенное обсуждение с Терезой Мэй накануне саммита по "брекситу". Ясно, что ЕС-27 [27 стран Евросоюза]намерены ей помочь. Вопрос в том, как".

Ангела Меркель заявила, что ранее достигнутое соглашение с Британией об условиях выхода из ЕС не может быть изменено, но выразила надежду на то, что проблема ирландской границы будет решена.

Речь идет о так называемом механизме backstop - временном таможенном соглашении, призванном предотвратить введение досмотра товаров и людей на ирландской границе в том случае, если не удастся выработать долгосрочного решения этой проблемы.

Противники Терезы Мэй возражают против этого механизма из-за того, что он приведет к появлению разных таможенных режимов в Северной Ирландии и в других районах Соединенного Королевства.

Они также указывают, что предлагаемая Терезой Мэй сделка предполагает, что Британия не сможет выйти из этого механизма без согласия ЕС.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как долго еще Тереза Мэй продержится на посту премьер-министра, не знает никто

Зреет бунт

Тем временем ряд членов парламента от Консервативной партии заявили, что среди них растет уверенность в том, что они смогут набрать достаточно голосов, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру.

Для начала процедуры вотума необходимо, чтобы так называемый "Комитет 1922" заднескамеечников от Консервативной партии получил не менее 48 писем от действующих депутатов, призывающих к этому.

В случае, если 48 депутатов направят такие письма, вся фракция консерваторов в Палате общин в составе 315 депутатов сможет принять участие в тайном голосовании по вопросу о доверии премьер-министру.

Председатель "Комитета 1922" сэр Грэм Брэйди никак не комментирует сообщения о том, что он уже получил необходимые 48 писем. Однако, насколько известно Би-би-си, он хотел бы встретиться с Терезой Мэй в среду 12 декабря.

Представители Даунинг-стрит говорят, что не слышали о подобном предложении. Кроме того, в среду Тереза Мэй посещает Дублин, а в четверг примет участие в саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Если Мэй получит поддержку большинства депутатов - то есть 158 человек - она сможет продолжать работать премьер-министром, и в течение года ее нахождение на этой должности не может быть оспорено. В противном случае она вынуждена будет уйти в отставку с поста лидера партии и утратит право быть главой правительства.

Это вынудит правящую Консервативную партию заняться поисками нового лидера, на что может потребоваться несколько недель.

Некоторые комментаторы указывают, что, учитывая слабость её политических позиций, Терезе Мэй будет трудно удержаться на посту премьера, если против нее проголосуют более 100 членов фракции тори в парламенте.

Анализ: Все возможно

Лора Кунсберг, Би-би-си

Да, да, да, мы все это слышали уже не раз.

Но теперь евроскептики среди депутатов от Консервативной партии убеждены, что их попытки организовать вотум недоверия Терезе Мэй поддерживает все больше парламентариев. Из этого, впрочем, не следует, что это и в самом деле произойдет.

Они заявляли нечто подобное всего несколько недель назад, причем практически открыто, но это оказалось пустышкой, и им не удалось набрать необходимых 48 голосов для начала процесса.

Убежденным "брекситерам" стало ясно, что не все из них говорят друг другу правду. Стало очевидно, что некоторые из их рядов сказали своим коллегам, что отправили письма с требованием вотума недоверия, но при этом ничего подобного не сделали.

Однако сейчас те из них, кто чрезвычайно серьезно относится к этому вопросу, говорят в кулуарах, что им либо уже удалось получить необходимые 48 писем, либо они вот-вот получат все необходимые голоса.