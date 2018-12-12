Медведев о российской Конституции: "Оригинальный подход к восприятию прав человека"

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Признавая и защищая права человека, Конституция России устанавливает пределы притязаний на их защиту, не признавая правами те, которые входят в конфликт с традиционными ценностями для российского общества. Об этом в День Конституции написал премьер Дмитрий Медведев.

Статья Медведева вошла в декабрьский номер журнала "Закон", ее текст 12 декабря был опубликован на сайте правительства. Она называется "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью".

Цитируя российского премьера, СМИ сфокусировались на двух темах. Во-первых, Медведев выступает за неизменность Основного закона, допуская лишь точечные его корректировки. При этом он сам напоминает, что, будучи президентом, увеличил президентский срок с четырех до шести лет.

Во-вторых, премьер-министр пишет, что российские суды должны играть ведущую роль в защите прав человека.

"Именно судебная власть неизбежно станет "драйвером" тех преобразований, которые позволят продвинуться к воплощению идеалов демократического государства, на которых основана Конституция", - говорится в статье. "Мы станем свидетелями "эры судов", - пророчит Медведев.

Но, рассуждая о правах и свободах человека, российский премьер указывает на ограничения.

"Конституция стремится к установлению баланса между свободой и ответственностью, избегая перекосов как в сторону прямолинейного либерализма, так и растворения интересов граждан в интересах общества и государства", - пишет Медведев.

По его мнению, права человека должны быть сбалансированы традиционным ценностями. Эта мысль выделена в тексте графически и звучит так: "Признавая и защищая права человека, российская Конституция устанавливает пределы притязаний на защиту таких прав, не признавая правами те, которые явно входят в конфликт с ценностями, традиционными для российского общества".

"Тем самым сама идея прав человека получает новое прочтение по отношению к другим конституциям и обозначает особый, оригинальный и нестандартный подход к восприятию прав человека", - заключает он.

Медведев занимал пост президента России с 2008 по 2012 год. Он уступил его Владимиру Путину. За время президентства Медведев успел не только увеличить срок полномочий главы государства (полномочия Путина истекают в 2024 году), но и провести ряд либеральных инициатив. В частности, он выступал за смягчение уголовного законодательства и вернул прямые выборы губернаторов.

У президента Медведева была репутация умеренного либерала и человека, не чуждого современным технологиям. В отличие от Путина, он вел "Твиттер", ходил в гости на независимый телеканал "Дождь", встречался с журналистом Олегом Кашиным, на которого было совершено нападение.

Самым запомнившимся афоризмом Медведева (не считая "Денег нет, но вы держитесь") стала фраза "Свобода лучше несвободы". Эти слова он произнес на Красноярском экономическом форум в феврале 2008 года, выступая с предвыборной речью. Кроме того, он призывал перестать "кошмарить бизнес".

В защиту традиционных ценностей, о которых Медведев сейчас упомянул в качестве возможного ограничения прав человека, до сих пор выступали другие члены российского руководства.

Конституции России 12 октября 2018 года исполняется 25 лет. Она совсем не устарела, заявил накануне председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

"Если сравнить с автомобилем, то я бы сказал, что это "мерседес" последней марки, потому что там вообще все есть, если присмотреться", - сказал Зорькин. Но при этом оговорился: "Все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги".