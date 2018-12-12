Правообладатель иллюстрации Reuters

Противники премьер-министра Терезы Мэй в рядах ее Консервативной партии собрали 48 письменных заявлений, необходимые для того, чтобы инициировать голосование по вотуму недоверия лидеру партии.

Депутаты Палаты общин от Консервативной партии проголосуют по этому вопросу между 18:00 и 20:00 по Гринвичу. В случае если простое большинство членов фракции выскажется против Мэй, она должна будет покинуть пост лидера партии и премьер-министра.

Голосование по поводу вотума недоверия стало возможным после того, как 48 парламентариев - консерваторов (15% от нынешнего числа депутатов) написали письма, в которых заявили, что больше не доверяют партийному лидеру.

Тереза Мэй, которая заняла пост премьер-министра Великобритании в 2016 году вскоре после того, как страна проголосовала за выход из состава ЕС, столкнулась с резкой внутрипартийной критикой предложенного ею соглашения об условиях выхода из ЕС.

Мэй заявила, что не оставит свой пост добровольно. "Я буду бороться за победу в этом голосовании всеми силами, - заявила Мэй, - Смена лидера Консервативной партии поставит под угрозу будущее нашей страны и создаст неопределенность, в тот момент, когда мы не можем этого себе позволить".

Кроме того, по словам главы британского правительства, назначение нового премьер-министра приведет к тому, что "Брексит придется отложить", или вообще отказаться от него.

Пока неизвестно, когда будут объявлены результаты голосования.

Если Тереза Мэй получит на нем большинство голосов в свою поддержку, то это обезопасит ее от новых попыток поставить под сомнение ее лидерство в течение года.

В последние недели, по расчетам наблюдателей, у Мэй с избытком хватало сторонников в рядах собственной партии. Однако настроения политиков могут меняться быстро - поначалу сторонники вотума недоверия не могли собрать 48 заявлений.

В случае поражения Мэй на голосовании, будут проведены выборы лидера партии, в которых она уже не сможет участвовать.

Есть также вероятность, что в случае победы, но не подавляющим большинством голосов, Тереза Мэй сочтет за лучшее добровольно сложить свои полномочия лидера партии.

Поскольку консерваторы располагают большинством в палате общин, новый лидер партии получит и пост премьер-министра страны.