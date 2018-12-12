Депутаты-консерваторы выразили доверие премьеру Терезе Мэй

Депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.

За то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов. Против - 117.

Ранее в среду 48 депутатов от Консервативной партии подали руководству партии официальные письма, в которых заявили о недоверии премьеру, которая также представляет Консервативную партию.

Этих писем, подписанных 15% от общего числа тори в Палате общин, было достаточно, чтобы вынести на голосование фракции консерваторов вопрос о доверии лидеру партии.

Еще несколько дней назад перспективы голосования о доверии премьеру выглядели туманно: несмотря на несогласие многих консерваторов с проектом договора о "брексите", представленным Мэй, собрать необходимые 48 подписей не удавалось.

Причиной недовольства однопартийцев Мэй стали неприемлемые, по их мнению, условия выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованные Терезой Мэй с Брюсселем.

Премьер-министру уже пришлось отложить на неопределенный срок голосование в парламенте по проекту этого договора, изначально назначенное на 11 декабря, так как компромиссный проект не нравился никому и не имел шансов на утверждение.

Терезу Мэй атаковали оппоненты со всех сторон: евроскептики, и еврооптимисты, сторонники "мягкого брексита" и приверженцы жесткого варианта выхода из ЕС. Несмотря на это, Мэй настаивала, что изложенные в проекте условия - лучшие из возможных для Великобритании.

Еще вчера, рассматривая возможные сценарии дальнейшего развития событий, аналитики допускали и такой, при котором, добившись вотума доверия, но не набрав подавляющего большинства голосов, Тереза Мэй сама уйдет в отставку.

Однако в среду утром она исключила этот вариант, заявив, что будет сражаться до конца. По ее словам, страна не может сейчас позволить себе смену премьер-министра.