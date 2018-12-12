Стрельба на ярмарке в Страсбурге: нападавший кричал "Аллах Акбар!"

Media playback is unsupported on your device Стрельба в Страсбурге: преступника ищут сотни человек

Человек, напавший с автоматом на рождественскую ярмарку в Страсбурге, все еще находится в бегах. Три человека были убиты и 13 ранены в результате вооруженного нападения. Очевидцы говорят, что стрелок кричал фразу: "Аллах Акбар!"

Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. Нападавший вступил в перестрелку с полицией и был ранен, однако сумел ускользнуть.

Полиция и спецслужбы активно ведут его поиски. Всего в операции принимают участие 350 полицейских, в ней также задействованы вертолеты, спецподразделения и военные.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил об усилении охраны границ страны. Также, по его словам, будет усилена охрана всех рождественских базаров.

Мэр Страсбурга Ролан Рис назвал происшедшее терактом. Он также заявил, что в среду рынок будет закрыт, а по всему городу будут приспущены государственные флаги.

Агентство Рейтер также сообщает, что в городе введен временный запрет на проведение любых протестных акций.

Как развивались события?

Нападение произошло во вторник около 20:00 по местному времени.

"Он (нападавший) появился из-за крыльца одного из зданий с пистолетом в руках, его рука была вытянута. Он направился к шедшему передо мной мужчине и выстрелил ему в голову", - рассказала французскому телеканалу BFM TV женщина по имени Одри, ставшая очевидцем происшествия.

Затем мужчина выстрелил во второй раз, поразив еще одного человека, говорит она. Одри так испугалась, что не могла двинуться с места. Стрелок взглянул на нее и убежал.

"Почему он не выстрелил в меня? Я не знаю. Думаю, что мне очень повезло. Все вокруг начали кричать, и он убежал", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Страсбурга несут цветы к площади Клебер, где произошло нападение

Прокурор Парижа Реми Хайтц цитирует другого очевидца, который утверждал, что нападавший выкрикивал слова: "Аллах Акбар!"

Затем мужчина вступил в перестрелку с полицейскими, которые патрулировали территорию. В ходе перестрелки он, предположительно, был ранен.

После этого, по словам Хайтца, мужчине удалось сесть в такси и скрыться. Как сообщает BFM TV, он вышел из машины в районе Нейдорф, недалеко от границы с Германией. Водитель такси также подтвердил информацию о ранении стрелка.

Полиция арестовала и допрашивает четверых его предполагаемых сообщников. Газета Figaro сообщает, что среди арестованных - двое братьев нападавшего.

Что известно о нападавшем?

Личность стрелка удалось установить: как сообщает пресс-служба федеральной полиции Германии, это 29-летний мужчина, который ранее отбывал заключение в Германии за кражу.

Власти пока официально не называли имя нападавшего, но французские СМИ сообщают, что его зовут Шариф Шакетт.

Как сообщают немецкая газета Tagesspiegel, в 2012 году мужчина ограбил стоматологическую клинику в городе Майнц и украл наличные деньги, почтовые марки и золото, используемое для изготовления коронок.

Четыре года спустя он совершил похожее ограбление - на этот раз его целью стала аптека в городе Энген.

В 2016 году суд приговорил Шакетта к двум годам тюрьмы. Через год он был экстрадирован во Францию.

По данным немецкой полиции, французские власти считают подозреваемого радикальным исламистом. Как сообщил замглавы МВД Франции Лоран Нуньес, ранее в отношении мужчины не выдвигалось обвинений в терроризме, однако он пристрастился к исламскому радикализму, отбывая срок в тюрьме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Улицы Страсбурга продолжают патрулировать усиленные наряды полиции

Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция приехала с обыском в дом, где жил подозреваемый, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме были обнаружены гранаты, ножи и пистолет

Лоран Нуньес также сообщил, что нападавший значился в специальной базе данных Fiche S, в которую внесено около 26 тысяч человек, подозреваемых в том, что они могут представлять опасность для общества. Из них около 10 тысяч считаются исламскими фундаменталистами.

Почему целью нападения стал Страсбург?

Страсбург уже неоднократно становился мишенью джихадистских атак.

В этом городе находится старейший рождественский рынок Франции. Там также проходят заседания Европарламента, одно из которых проходило как раз во время нападения во вторник.

В 2000 году на рождественский рынок пытались напасть боевики "Аль-Каиды", однако их планы были сорваны. Десять боевиков позднее получили различные тюремные сроки.