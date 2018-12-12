Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Увольняться по собственному желанию чиновнице, по ее словам, "не позволила совесть"

Чиновница и бывшая спортсменка Ольга Глацких вернулась к работе в качестве руководителя департамента по делам молодежи в правительстве Свердловской области. Ее слова о том, что "государство не просило вас рожать", губернатор Евгений Куйвашев назвал "просто словами, хоть и дурными".

О том, что чиновница приступила к работе, сообщили Интерфаксу в департаменте информационной политики губернатора.

Глацких отстранили от должности и начали проверку в начале ноября, после ее скандального заявления на встрече с молодежью: "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать".

Сначала 29-летняя чиновница отрицала эти слова, но затем заявила, что "хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство".

Хотя в итоге Глацких всё же принесла извинения за свои слова, ее исключили из политсовета регионального отделения "Единой России". Тогда же в Следственном комитете сообщили, что проводится проверка по поводу возможного нецелевого расходования бюджетных средств структурой, возглавляемой Глацких.

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что чиновников, которые позволяют себе подобные высказывания, надо привлекать к ответственности. "Ну что можно сказать? Мозги надо включать", - ответил он на вопрос журналистов о реплике Глацких.

Новое ведомство

На этой неделе губернатор Свердловской области подписал документы о создании регионального министерства образования и молодежной политики. Оно будет сформировано на базе областного министерства общего и профессионального образования и регионального департамента молодежной политики.

По словам Куйвашева, это сделано для того, чтобы "создать современные управленческие структуры, сократить число госслужащих и в то же время повысить их квалификацию и ответственность".

Как пишут местные СМИ, объединение означает, что департамент лишится собственного бюджета и полномочий по распределению средств.

Получит ли Глацких должность в новом министерстве, пока неизвестно. В беседе с корреспондентом издания Ura.ru она отказалась комментировать решение об объединении ведомств, заявив лишь, что "реорганизация будет идти минимум два месяца".

На вопрос журналиста, надеется ли она получить должность руководителя департамента в министерстве, Глацких ответила: "Я ни на что не надеюсь, я живу сегодняшним днем".

После отстранения чиновница заявляла, что бросить работу в департаменте молодежи ей "совесть не позволяет". В ноябре она ушла в отпуск, в котором находилась больше месяца.

Охотничьи угодья

В ноябре в Центре антикоррупционной политики партии "Яблоко" заявили, что компании семьи Глацких принадлежат охотничьи угодья площадью 336 кв. км, которые она получила по охотхозяйственному соглашению без торгов на 49 лет.

Чуть менее половины компании (46,7%) принадлежит отцу Ольги Глацких и ее брату.

Эти данные подтвердили во вторник в правительстве Свердловской области, пишет РБК со ссылкой на "Яблоко", добавив, что соглашения заключены по нормам законодательства.

В ЦАП партии утверждают, что компания "Ремонтстройгаз", которой владеет отец чиновицы Вячеслав Глацких, а управляет ее брат Артем, якобы зарабатывают на подозрительных госконтрактах.

В частности, как писал РБК, эксперты "Яблока" обратили внимание на два контракта на ремонт и поддержание состояния автомобильных дорог. В одном случае компания Глацких победила несмотря на то, что все компании подали одинаковые по цене заявки, в другом - потому что единственный конкурент "Ремонтстройгаза" участвовал в торгах лишь формально, предложив цену всего на одну копейку меньше начального предложения.

Эксперты "Яблока" попросили УФАС по Свердловской области проверить эти контракты на нарушение закона о защите конкуренции.

Как следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс", Ольге Вячеславовне Глацких принадлежит 16% компании "Бим-сервис". Другими совладельцами "Бим-сервиса" являются Вячеслав Александрович Глацких, Артем Вячеславович Глацких и Ольга Степановна Глацких.

По данным открытых источников, "Бим-Сервис" занимается арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Ее директором значится Судеркин Евгений Петрович, рыночная стоимость компании составляет почти 140 млн рублей.

Вячеслав и Артем Глацких также владеют 46,66% ООО НПО "Лига 7". По данным СПАРК, компания занимается охотой и отловом животных, а также рыболовством, торговлей и рекламой.

Именно эта компания, пишет РБК со ссылкой на данные региональных властей, получила в аренду угодья "Красный яр" площадью 186 кв. км и "Большой Кучаж" площадью 150 кв. км. Отмечается, что компания заплатила 336 тысяч рублей по тарифу 10 рублей за гектар. В ответе, приведенном РБК, говорится, что торги на сдачу в аренду угодий не проводились, потому что лицензия на отстрел животных была выдана до вступления в силу закона "Об охоте".

Что теперь?

По словам Куйвашева, после проверки Глацких получила выговор.

"Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того - они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей", - написал губернатор в своем "Инстаграме". При этом он отметил, что "люди имеют право на ошибку" и "от этой ошибки никто не пострадал".

По формальным признакам причин для увольнения Глацких нет, написал Куйвашев, и неудачное высказывание не может быть причиной для увольнения.

В беседе с журналистом издания znak.com чиновница сообщила, что в СКР не вызывали ее на беседы в ходе следствия по делу о нецелевом расходовании средств, и результаты следственной проверки ей неизвестны.

Скандал вокруг Ольги Глацких разгорелся после того, как на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде 24 октября она заявила: "Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать".

Репортаж о встрече молодежи с Глацких был выпущен 2 ноября уральским телеканалом "Эхо-ТВ 24". Видео вызвало волну возмущения в социальных сетях и местных СМИ - слова чиновницы осудили как другие чиновники, так и депутаты Госдумы.

В федеральном агентстве по делам молодежи слова Глацких назвали крайне некорректными.

Глацких возглавила областной департамент молодежной политики в 2016 году в возрасте 27 лет. В середине нулевых она входила в сборную России по художественной гимнастике. В ее составе она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Афинах в 2004 году, чемпионкой мира - в 2005 году. По окончании спортивной карьеры Глацких поступила на факультет политологии МГУ.

В 2016 году Глацких вошла в региональный совет "Единой России" в Свердловской области и была кандидатом в депутаты законодательного собрания региона.