Брат, скорее выздоравливай. Ты многое преодолел, уверен, что вернешься еще сильнее!! Мы тебя ждём @eshchenko.andrey #спартак #травма #ещенко #команда #одинзавсехивсезаодного#выздоравливай #брат #друг #иркутск #москва#россия