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Этой осенью капитан московского "Спартака" Денис Глушаков оказался в центре сразу нескольких скандалов. Болельщики ненавидят футболиста за роль, которую, по их мнению, он сыграл в отставке главного тренера клуба Массимо Карреры. Жена судится с ним за алименты и жалуется в полицию на угрозы расправой.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, как Глушаков из всеобщего любимца превратился в объект ненависти собственных фанатов и обект насмешек для болельщиков других клубов.

"Глушаков - это похороны"

Денис Глушаков родился в городе Миллерово Ростовской области в 1987 году. В 2005 году Глушаков оказался в системе "Локомотива", но первый полный матч за железнодорожников он провел только три года спустя. Глушаков сумел закрепиться в составе и в 2012 году стал капитаном команды. А через год, уже будучи игроком сборной, ушел в "Спартак", который к тому моменту больше 10 лет ничего не выигрывал.

В 2016 году команда выбрала Глушакова своим капитаном, а через год клуб выиграл чемпионат России. Тогда же футболист стал героем локального мема: случайный болельщик перед матчем с принципиальным соперником -ЦСКА - сказал в камеру "Матч-ТВ": "Глушаков - это похороны". В том матче полузащитник забил гол, "Спартак" выиграл, а фраза стала настолько популярной, что вошла в лексикон футбольных комментаторов.

Тот сезон стал лучшим в карьере Глушакова: Российский футбольный союз признал его игроком года, а журнал GQ - спортсменом года. Он наслаждался любовью болельщиков, приходил в "Вечерний Ургант" и упражнялся в беззлобном троллинге, раздавая комментарии спортивным журналистам, чем выделялся на фоне других российских футболистов, большинство из которых отвечает на вопросы односложно и избегает публичности.

В 2017 году Глушаков подписал новый контракт со "Спартаком". Этому предшествовали сложные переговоры - футболист, как утверждали СМИ, хотел больше денег, чем клуб был готов ему предложить. В период переговоров его игра, по мнению болельщиков, пошла на спад - впрочем, новый сезон неудачно начала вся команда.

По ходу сезона 2017/2018 команда, несмотря на спад в первых матчах, сумела выправить ситуацию и к концу чемпионата шла на втором месте, сохраняя шансы на чемпионство, а также претендовала на кубок России, где для попадания в финал ей достаточно было обыграть "Тосно" - одну из слабейших на тот момент команд Российской премьер-лиги.

В полуфинале кубка Глушаков вышел на замену при счете 1:0 в пользу "Спартака". Но на последних минутах матча "Тосно" сравнял счет. В дополнительное время Глушаков не реализовал выход один на один, а в серии пенальти не смог забить с 11-метровой отметки, лишив команду шансов выйти в финал.

В чемпионате "Спартак" не только не смог догнать "Локомотив", ставший в итоге чемпионом, но и пропустил ЦСКА на второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов. Участие в этом турнире гарантировало бы клубу крупные призовые.

Болельщики связывали неудачи командв в том числе и с очередным спадом в игре Глушакова - а главный тренер сборной России Станислав Черчесов не взял полузащитника на домашний чемпионат мира.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderzhkin/TASS Image caption Весной 2018 года Глушаков потерял место в составе сборной и не попал на чемпионат мира

"Он хотел увольнения моего отца"

Первым за 15 лет чемпионством "Спартак" был во многом обязан главному тренеру Массимо Каррере, который принял руководство командой после отставки своего предшественника Дмитрия Аленичева. "Спартак" для итальянца, которому было уже за 50, стал первым клубом, в котором он занял пост главного тренера.

При нем "Спартак" не просто выиграл долгожданное золото за несколько туров до конца чемпионата - изменилось содержание игры, появились стабильность и тактическая гибкость. Каррера завоевал любовь большинства спартаковских болельщиков, которая не прошла ни после спада в игре, ни после последовавшей за этим его отставки. В которой, как многие считают, не последнюю роль сыграл Денис Глушаков.

В начале 2018 года в команде начался очередной кризис. В квалификационном раунде Лиги чемпионов "Спартак" проиграл греческому ПАОКу, после чего окончательно лишился шансов на крупные призовые за участие в турнире и был вынужден продать одного из своих лидеров - Куинси Промеса. В чемпионате клуб показывал невнятную игру, кульминацией которой стало сентябрьское домашнее поражение от "Ахмата".

После этого матча известный артист и телеведущий, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров выложил в "Инстаграме" видео, на котором читает издевательское стихотворение о Каррере. Глушаков и защитник "Спартака" Андрей Ещенко поставили под видео лайки.

Каррера в ответ на это перевел обоих в дубль, а в спортивные СМИ начала утекать информация о том, что Глушаков давно был недоволен Каррерой, хотел от него избавиться и привлекал на свою сторону других футболистов.

Сам полузащитник говорил, что злополучный лайк поставил случайно, а наличие конфликта с тренером отрицал.

Через месяц совет директоров отправил Карреру в отставку после еще нескольких неудачных матчей, а Глушаков вернулся в основной состав. Дочь итальянца после его увольнения написала в "Инстаграме": "Ненавижу Глушакова, он хотел увольнения моего отца".

Как следствие многие болельщики, благодарные Каррере за первое за 16 лет чемпионство своей команды, встретили его потоком оскорблений, которой не ослабевает до сих пор.

В конце ноября во время матча Лиги Европы с венским "Рапидом" болельщик "Спартака" по имени Мирослав Голунов выбежал на поле и попытался ударить Глушакова. За это его арестовали на 10 суток. После отбытия ареста Голунов заявил, что не жалеет о своем поступке.

Другой известный болельщик "Спартака" - бывший теннисист Евгений Кафельников - узнав о поступке Голунова, перевел ему 30 тысяч рублей.

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption Массимо Каррера привел "Спартак" к первой победе в чемпионате за 15 лет

Жена, дети и подруга детства

Одновременно с историей вокруг конфликта Глушакова и Карреры начал развиваться другой скандал - связанный с женой футболиста Дарьей. Практически синхронно с переводом Глушакова в дубль в сети появилось видео, снятое, как позже выяснилось, Дарьей Глушаковой: она ломится в баню, где футболист отдыхает с девушкой; Глушаков держит дверь и не пускает жену, они обмениваются оскорблениями.

Глушаков заявил, что девушка, с которой он был в бане - его подруга детства. Затем супруги через своих адвокатов обвинили друг друга в изменах, а Дарья заявила, что Денис избивал ее. Футболист подал в суд иск о расторжении брака в родном Миллерово, его жена - в Никулинский районный суд Москвы.

На протяжении трех следующих месяцев супруги через прессу обменивались обвинениями: Дарья жаловалась, что футболист не дает денег на содержание двух общих детей, а Глушаков сам требовал от нее алименты и настаивал на том, что дети должны жить с ним.

11 декабря адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин сообщил, что его клиентка написала в полицию заявление об угрозах со стороны мужа. Вечером того же дня телеграм-канал "Мэш" опубликовал выдержки якобы из разговоров между супругами. Реплики Дарьи не приводились.

Голос, который, как утверждает канал, может принадлежать Глушакову, в крайне агрессивной форме угрожал Дарье своими связями с ФСО, депутатами Госдумы, чеченцами, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Голос также желал ей смерти и обещал "уничтожить".

Пресс-аташе "Спартака" Леонид Трахтенберг на просьбу прокомментировать эту новость ответил следующим образом: "У нас игра очень тяжелая сейчас [через несколько дней], знаете. Можно мы закончим сезон с вашего разрешения, ладно? Вот вы пишете вот это. А потом просите прокомментировать. Я вам знаете сколько таких заметок могу настрогать".

Сам футболист ситуацию не комментирует. Подлинность записи до сих пор не подтверждена, но и не опровергнута.

Что будет дальше

После конфликта с Каррерой многие болельщики требовали от руководства клуба избавиться от Глушакова, но понимания не встретили. Наиболее непримиримую позицию заняли крупнейшие фанатские группировки "Спартака", в то время как многие рядовые болельщики готовы простить своего капитана.

Сам футболист продолжает настаивать, что все в порядке. "Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересесная весна, давайте верить в лучшее!" - говорится в последней записи в его "Инстаграме". Партнеры по команде публично выражают ему поддержку.

Контракт Глушакова со "Спартаком" действует до 31 мая 2020 года. По данным Sports.ru, гарантированный годовой доход футболиста составляет 2,6 млн евро. Дарья Глушакова в интервью "Мэшу" говорила, что его месячная зарплата составляет 15 млн рублей.

В официальном интернет-магазине "Спартака" появился подарочный календарь на 2019 год с фотографиями футболистов. Капитана команды там нет.