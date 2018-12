Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Blurred Lines принесла Фарреллу Уильямсу и Робину Тику более 15 млн долларов

Авторы хита 2013 года Blurred Lines - американские музыканты Робин Тик и Фаррелл Уильямс - признаны виновными в нарушении авторских прав покойного соул-певца певца Марвина Гэя. Теперь они обязаны выплатить наследникам Гэя 5 млн долларов компенсации.

Таким образом завершился один из самых громких судебных процессов о нарушении авторских прав, за которым пристально следила вся мировая музыкальная индустрия.

Согласно решению суда в Калифорнии, Тик, Уильямс и издательская компания More Water From Nazareth должны выплатить семье Гэя 2,8 млн долларов. Кроме того, Робин Тик должен отдельно заплатить наследникам 1,76 млн долларов, а Уильямс - еще 357 тыс. долларов.

Семье Марвина Гэя также будет перечисляться половина авторских отчислений от реализации композиции. В общей сложности семья получит 4,98 млн долларов - это около трети дохода, который принесла Уильямсу и Тику песня Blurred Lines.

Судебное разбирательство по поводу нарушения авторских прав началось еще в 2013 году, когда семья Марвина Гэя заявила, что Blurred Lines является плагиатом хита 1977 года Got To Give It Up.

Blurred Lines

Got To Give It Up

Семья Гэя выиграла судебный спор с Фарреллом Уильямсом и Робином Тиком еще в 2015 году, однако авторы Blurred Lines подали апелляцию.

Изначально суд обязал музыкантов выплатить 7,3 млн долларов семье музыканта, однако затем сумма была снижена до 5,3 млн долларов.

Эксперты тогда пришли к выводу, что некоторые инструментальные партии Blurred Lines почти полностью повторяют партии Got To Give It Up.

Тик и Уильямс отрицали наличие плагиата в песне. Их адвокат заявил, что судебное решение стало "ужасным прецедентом".

За судебным разбирательством, продолжавшимся пять лет, пристально следило музыкальное сообщество.

Число исков по поводу нарушения авторских прав на музыку за эти годы значительно выросло.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эда Ширана также обвинили в плагиате песни Марвина Гэя

Апелляцию Уильямса и Тика поддержали более 200 известных музыкантов. В открытом письме от 2016 года говорилось, что если Тик и Уильямс будут признаны виновными в плагиате, это может стать началом преследования музыкантов за создание композиций, вдохновленных какой-либо музыкой.

В письме говорилось, что такой подход к рассмотрению дел о плагиате создаст нездоровую обстановку, которая будет препятствовать творчеству.

Авторы письма подчеркивали, что практически любое музыкальное произведение всегда вдохновлено другим, более ранним произведением - за счет этого музыка и развивается.

По мнению музыкантов, необходимо гораздо более четко определить критерии, которые позволят судить о том, является ли определенная композиция плагиатом или нет.

Одна из трех судей - Жаклин Нгуен - не согласилась с выводами своих коллег. По ее мнению, Blurred Lines и Got To Give It Up очень сильно отличаются друг от друга, в первую очередь в плане мелодии и ритма.

Она также выразила опасение, что решение суда может создать опасный прецедент для всей музыкальной индустрии. По ее словам, многие музыканты и композиторы могут оказаться втянуты в длительные судебные процессы по поводу нарушения авторских прав.

Однако дети Марвина Гэя - Фрэнки и Нона - назвали решение суда победой в борьбе за права всех музыкантов. Их мать - Ян Гэй - сказала, что решение суда является признанием творчества Марвина и ценности его самых великих песен.

Ранее в этом году в плагиате композиции Марвина Гэя обвинили певца Эда Ширана. В суд обратилась компания Structured Asset Sales, которой частично принадлежат права на песню Марвина Гэя Let's Get It On.

В 2016 году наследники Эдварда Таунсенда - соавтора композиции Let's Get It On - попытались доказать в суде, что при создании композиции Thinking Out Loud Ширан скопировал Let's Get It On.

Помимо Ширана в списке ответчиков по новому иску фигурируют компания Sony/ATV Music Publishing, музыкальный лейбл Atlantic Records и Эми Уэдж, которая является соавтором песни Ширана.

Blurred Lines

Релиз Blurred Lines состоялся 26 марта 2013 года. Композиция возглавила хит-парады в 24 странах мира и принесла авторам более 15 млн долларов, став одной из самых успешных песен в истории музыки. В 2014 году Blurred Lines была номинирована на "Грэмми".

Видеоклип на песню с участием топ-моделей Эмили Ратаковски, Джесси М'Бенг и Элле Эванс спровоцировал скандал из-за его чрезмерной откровенности.

Клип был снят в двух вариантах - в одном из них модели снимались топлес. Он был выложен на YouTube, однако вскоре был заблокирован за нарушение правил видеохостинга.

Вскоре эта версия клипа снова появилась на YouTube, но уже с пометкой об ограничении возраста. Также авторов песни и клипа обвиняли в сексизме и призывам к насилию.