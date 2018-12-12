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Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл на выезде мадридский "Реал" в матче Лиги чемпионов. Игра, проходившая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды, но все равно не позволила россиянам продолжить выступления в еврокубках.

"Реал" еще до этого матча гарантировал себе первое место в группе и выход в следующий этап Лиги чемпионов, в связи с чем начал встречу полурезервным составом. Главные звезды команды - Тони Крос и Гарет Бэйл - появились на поле только во втором тайме.

В свою очередь ЦСКА уже потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но продолжал борьбу за третье место, которое дает право играть во втором по значимости европейском турнире - Лиге Европы. Московскому клубу надо было в последнем матче набрать больше очков, чем наберут в своем параллельном матче с итальянской "Ромой" их конкуренты - чешская "Виктория Плзень".

В результате ЦСКА в начале встречи пропустил несколько опасных атак, но сумел сохранить ворота в неприкосновенности, а на 37-й минуте встречи 20-летний нападающий россиян Федор Чалов открыл счет обводящим ударом в дальний угол с линии штрафной.

Пять минут спустя левый защитник ЦСКА Георгий Щенников добил мяч в ворота после удара правого защитника Марио Фернандеса, а уже во втором тайме окончательный счет в матче установил исландский полузащитник армейцев Арнор Сигурдссон.

В итоге ЦСКА в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов одержал две победы (обе - над "Реалом") и сыграл вничью в выездном матче с "Викторией Плзень". Оба матча с итальянской "Ромой" и домашний матч с "Викторией" москвичи проиграли. Всего у российского клуба семь очков.

При этом в параллельном матче "Виктория Плзень" на своем поле обыграла "Рому", которая, как и "Реал", уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В результате чешский клуб тоже набрал семь очков, но опередил ЦСКА за счет победы в очном противостоянии.

Таким образом, оба российских участника Лиги чемпионов - "Локомотив" и ЦСКА - заняли в своих группах последние места и не только вылетели из этого турнира, но и потеряли шанс сыграть в Лиге Европы.