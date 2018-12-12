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Департамент образования Перми рекомендовал местным школам не запрещать ученикам красить волосы в яркие цвета и носить пирсинг. Это случилось только после того, как десятиклассницу отстранили от занятий за розовый цвет волос, а ее мать, местный депутат, решила пойти в суд. Подобные истории происходят по всей России.

Суд из-за волос

6 сентября ученица 10 класса пермской гимназии номер 4 покрасила волосы в розовый цвет. На следующий день администрация школы отстранила ее от занятий. Девушка тут же рассказала об этом подписчикам в "Инстаграме".

"Я зашла в школу, меня поймала завуч и сказала, что это не волосы, отправила меня к директору, которая сказала, что отстраняет меня от уроков, и посоветовала выбрать другой учебный план или учебное заведение", - рассказала девушка.

Еще она написала, что в тот же день к директору привели еще одну десятиклассницу, которая покрасила волосы в рыжий цвет. "Её довели до слез, пристали к ее бровям, угрожали исключением и так далее. Я стояла и слушала, она разрыдалась, и мне так хотелось всем все высказать, за себя и за нее", - утверждала школьница.

Директор школы Татьяна Дьякова, по словам девушки, утверждала, что она нарушила "требования к внешнему виду и одежде обучающихся". В тот же день мать школьницы Надежда Агишева опубликовала в своем "Фейсбуке" документ об отстранении дочери. Агишева - депутат Пермской городской думы от партии "Яблоко".

В документе указывались требования школы к внешнему виду школьников. "Запрещается окрашивание волос, экстравагантные стрижки и прически... Длинные и средней длины волосы должны быть собраны в пучок или косу, укреплены бантами, заколками, сеткой. Ношение распущенных волос не допускается. У мальчиков... отращивание длинных волос (длинных челок, закрывающих глаза) не допускается. Девочкам разрешается ношение одной пары мелких сережек, мальчикам и юношам ношение сережек запрещается," - говорилось в тексте.

В комментариях к посту Надежды Агишевой пользователи начали вспоминать свой школьный опыт. Например, рассказывала одна женщина, когда она училась в школе, "одна неадекватная учительница пыталась лезвием лак с моих ногтей содрать из-за того, что они были покрашены в синий цвет". В "Фейсбуке" и "Инстаграме" появился хештэг #свободуволосам, под которым пользователи публиковали фотографии себя или своих детей с необычным цветом волос.

Локальный нормативный акт, на который сослались в администрации гимназии, был принят в июне прошлого года. "Лично я не против ограничений, которые не наносят вреда. Есть и вопросы к формулировкам - так, очень сложно сконструировать модель, в которой черные и белые окрашенные волосы лучше розовых. Директор пыталась мне сказать, что окрашивать в естественный цвет можно. А вот в розовый - нельзя. Кстати, в гимназии есть еще запрет на "экстравагантные прически". При этом сложно без толкования понять, какие прически экстравагантные", - говорила в интервью газете Metro депутат Агишева.

Краевой омбудсмен Павел Миков раскритиковал администрацию гимназии и утверждал, что отстранение от уроков за цвет волос является дискриминацией.

В итоге 10 сентября обеих школьниц снова допустили к занятиям, а пермский суд по иску прокуратуры оштрафовал гимназию и ее директора на 50 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное отстранение от занятий.

Городская администрация согласилась с прокуратурой, которая посчитала незаконным пункт локального документа школы о запрете на окрашивание волос, пирсинг и другие "прически и аксессуары". Наконец департамент образования пообещал уладить ситуацию не только в этой гимназии, но и в других школах Пермского края, и отправил в учебные заведения рекомендации, как следует разрабатывать локальные акты о требованиях к школьной форме и внешнему виду учеников. Новые правила начнут действовать с февраля 2019 года.

Вот о чем говорится в правилах:

Мальчикам можно носить длинные волосы и челки;

Девочкам разрешаются "экстравагантные стрижки и прически";

Можно ходить в школу с пирсингом и ярким маникюром;

Аксессуары с символикой "асоциальных объединений" и пропагандой психоактивных веществ и "других негативных явлений" запрещены;

Внешний вид учеников должен соответствовать "общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер".

Что происходит в других школах

Журналисты пермского издания "Звезда" выяснили, что жесткие требования к внешнему виду учеников были и в других городских школах. Так, например, журналисты утверждали, что в школе номер 112 существовало правило: "длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны заколками; мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки классические)".

В некоторых заведениях, как в школе номер 111 требования к внешности были оформлены крайне эмоционально (орфография сохранена - Би-би-си): "Внешний вид должен быть безупречен во всем. Школа номер 111 - не место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей. Запомните, что неопрятная одежда, неаккуратная прическа, небритое лицо, небрежный или вызывающий макияж и маникюр, неприятные резкие запахи и т.п. создают негативное впечатление и лично о вас, и о нашей школе".

Похожие случаи с санкциями за внешний вид происходят по всей России. В сентябре этого года в Санкт-Петербурге директор отказалась пустить на линейку школьницу с синими волосами, потребовав "устранить нарушение". Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Агапитова. Тогда начальник городского отдела воспитательной работы комитета по образованию Елена Спасская говорила: у администрации школы нет права отстранять от уроков ребенка из-за цвета волос.

В прошлом году в тюменской школе номер 92 произошел похожий скандал. Перед началом занятий родителям первоклассников администрация выдала буклеты с образцами школьной формы, но предупредили, что девочкам брючную форму носить нельзя. Мать одной из школьниц Ольга Зенкова пошла на прием к директору. Он, как утверждает издание Ura.ru, ответил, что брюки якобы передавливают половые органы в период полового созревания, из-за чего организм девочки неправильно развивается.

После этого женщина написала заявление в школу, в котором попросила разрешить дочери носить классические брюки, так как зимой в Тюмени холодно, и носить платья неудобно. В ответ директор предложил Зенковой сменить учебное заведение. Женщина написала заявление в прокуратуру.

В итоге, как сообщало издание 72.ru, после вмешательства тюменского Департамента образования запрет на ношение брюк отменили.