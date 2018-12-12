Суд в США приговорил бывшего юриста Трампа Майкла Коэна к трем годам тюрьмы
Бывший личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн приговорен в общей сложности к трем годам тюрьмы за нарушение избирательного законодательства и ложь конгрессу. Как установил суд, Коэн расплатился деньгами, предназначенными для кампании Трампа, за молчание двух женщин, которые говорили о своих близких отношениях с Трампом.
Адвокат обвиняемого Гай Петрилло сказал в суде, что его подзащитному "не повезло работать с Трампом". Петрилло также добавил, что Коэну хотелось бы сотрудничать со следствием, но он "с подозрением относится к долгосрочной сделке со следствием" и хотел бы "скрыть себя и свою семью от света телекамер".
52-летний Коэн стал первым человеком из команды Трампа, который получил столь длительный срок в связи с расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
Майкл Коэн приехал в суд с семьей, дочерью и сыном. На вопросы журналистов, заходя в здание суда, он отвечать не стал. Судья Уильям Поули, известный своим жестким отношением к обвиняемым из среды "белых воротничков", приговорил Коэна к трем годам, а также назначил ему штраф.
"Как юрист господин Коэн мог бы и получше знать [законы]", - отметил судья.Сам Коэн перед оглашением приговора отметил, что берет на себя ответственность за все вменяемые ему преступления. "Моей обязанностью было покрывать его грязные дела", - охарактеризовал он свою работу с Трампом.
Сторона обвинения, которую на процессе представлял прокурор южного округа Нью-Йорка, просила для бывшего юриста Трампа "существенный" тюремный срок, мотивируя это тем, что решение Коэна признать себя виновным "не делает его героем". Коэн просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Он мотивировал это тем, что признал свою вину и сотрудничал со следователями из команды Мюллера.
В чем суть обвинений?
В 2016 году Коэн помог организовать выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Карен Макдугал, чтобы они молчали о своих интимных связях с тогда еще кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Коэн, который ранее говорил, что готов "получить пулю" за Трампа и работал на него 12 лет качестве доверенного лица по самым деликатным вопросам, признал свою вину в незаконных выплатах. Кроме того, он рассказал, что Трамп давал ему указания в этом процессе. В ответ президент заявил, что его бывший юрист лжет, чтобы получить меньший срок. Он также посоветовал никому не нанимать Майкла Коэна, если требуется хороший юрист.
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Дэниелс, по словам Коэна, получила от него в 2016 году 130 тысяч долларов за молчание о связи с Трампом, которая была у них десятью годами ранее. А Коэн затем получил от компании Трампа, в которой работал юристом, 420 тысяч долларов компенсации.
Второй женщине - бывшей модели журнала Playboy Карен Магдугал - юрист, по его собственному признанию, в 2016 году собирался заплатить за молчание о связи с Трампом 120 тысяч долларов через собственную компанию. Эта сделка, впрочем, не так и не состоялась.
Поскольку информация, которую женщины собирались раскрыть, могла оказать влияние на результаты президентских выборов, прокуратура посчитала сделку с Дэниелс косвенным финансированием кампании. При этом частное пожертвование на кампанию, по американским законам, не может превышать 2700 долларов.
Опасность этого обвинения для Трампа в том, что он, по версии обвинения, знал о незаконных выплатах женщинам. А значит, так же как и Коэн, нарушил закон.
Где российское вмешательство?
Еще один эпизод, по которому приговорили Коэна, связан с тем, что он готовил поездку Трампа в Россию и строительство "Трамп-тауэр" в Москве, но пытался скрыть эту информацию от следствия.
Коэн в конце ноября признался, что в 2017 году солгал сенатскому комитету по вопросам разведки об отсутствии у Трампа планов строить небоскреб в российской столице. Впоследствии выяснилось, что юрист во время президентской кампании в США в 2016 году пытался предложить этот проект Кремлю через пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. С Песковым ему поговорить так и не удалось, но он общался с его помощниками - и по телефону, и по электронной почте. "Трамп-тауэр" в Москве так и не построили.
Кроме того, выяснилось, что Коэн обсуждал с Трампом и возможную поездку тогда еще кандидата в президенты в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Эта поездка тоже так и не состоялась. Обвинение же связано именно с тем, что Коэн на слушаниях в сенате солгал об отсутствии у штаба Трампа намерений поехать в Москву.
Опасность для Трампа состоит еще и в том, что Коэн, как следует из меморандума Мюллера, предоставил "актуальную и правдивую" информацию, которая должна помочь следствию по делу о российском вмешательстве. Помимо того, что он рассказал о контактах с людьми из России во время кампании 2016 года и попытках россиян выйти на штаб Трампа, Коэн еще и признался в том, что контактировал с людьми, связанными с Белым домом в 2017-2018 годах. На тот момент он уже находился под следствием.
Коэн - первый человек из ближайшего круга Трампа, оказавшийся в тюрьме по делу о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Остальные обвиняемые, в частности, экс-начальник штаба Трампа Пол Манафорт, юрист кампании Джордж Пападопулос и экс-советник по нацбезопасности Майкл Флинн, настолько близки к Трампу не были.